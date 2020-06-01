Детские лагеря в Удмуртии будут работать в «закрытом» режиме

Загородные детские лагеря в Удмуртии будут работать по принципу обсервации. Сотрудникам запретят покидать территорию учреждения, а родители не смогут навестить детей.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольги Авдеевой, лагеря могут открыться в июле. К началу работы готовят школьные лагеря, пришкольные площадки, спортивные и загородные лагеря. В течение смены сотрудники не будут покидать учреждения. Кроме того, планируется отменить родительские дни, сообщает ИА «Сусанин».

Перед началом смены детям необходимо будет получить справку о состоянии здоровья и отсутствии контактов с зараженными коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что оздоровительные учреждения для детей могут открыться не ранее третьего этапа снятия ограничений. Ршение об открытии лагерей должен принимать местный штаб по борьбе с коронавирусом.