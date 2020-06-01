В России продлили приемную кампанию в детские сады

Некоторые регионы России в связи с пандемией коронавируса продлили кампанию приема детей. Из-за распространения инфекции субъекты должны сами определить дату начала зачисления воспитанников.

По данным ТАСС на 1 июня, в Астраханской области, где зарегистрировано 1 298 подтвержденных случаев COVID-19, зачисление воспитанников в детские сады приостановлено Режим работы учреждений определят после того, как это позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.

В Красноярском крае, где выявили 3 847 случаев заражения, зачисление в детсады перенесли на более поздние сроки. Власти других регионов, где эпидемиологическая ситуация нестабильна, перешли на электронный формат зачисления в детсады. По этому варианту предпочли работать власти Саратовской, Мурманской и Ленинградской областей, а также Республики Мордовия. В настоящее время в Саратовской области работают только дежурные группы.

В Мурманской области работает около тысячи дежурных групп, однако в летний период детские сады не ждут детей. Детские сады Ленинградской области работают в режиме дежурных групп, их посещают около 5 тыс. детей.

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