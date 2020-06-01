Пакет не нужен: ФАС усомнилась в правомерности антивирусного предложения Microsoft

Федеральная антимонопольная служба усомнилась в правомерности предложения Microsoft, которая готова дать российским органам власти полугодовой бесплатный доступ к своим программным продуктам и сервисам. Если госструктуры примут предложение, подобное решение можно будет расценить как нарушение законодательства в сфере конкуренции и импортозамещения ПО. Об этом «Известиям» заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин. Участники рынка поддерживают позицию антимонопольного ведомства и предупреждают: есть риск попасть в зависимость от сервисов Microsoft, нанести удар по российским продуктам, что в итоге приведет к недополучению налогов и росту трат на импорт ПО.

Поддержка без конкуренции

Если предложения Microsoft о бесплатном доступе к части своих программных продуктов и сервисов для российских органов власти будут приняты и реализованы, это может противоречить российским нормативным актам в сфере импортозамещения ПО. А также нарушать антимонопольное законодательство в части запрещенных соглашений между органами власти и хозяйствующими субъектами. Об этом «Известиям» заявил Анатолий Голомолзин. По его словам, принимая предложения от бизнеса, органам власти следует руководствоваться принципами, по которым любые формы ограничения конкуренции не допускаются.

— Поддержка должна основываться на проконкурентных принципах и не приводить к нарушению антимонопольного законодательства и монополизации товарных рынков, — сказал Анатолий Голомолзин.

В конце апреля Microsoft предложила правительству РФ для работы в условиях коронавируса использовать продукты корпорации, в том числе облачные сервисы для удаленной работы и совместного доступа, решения в области медицины, кибербезопасности и прогнозной аналитики. В частности, руководство российского офиса Microsoft обратилось в Минкомсвязь с инициативой организовать для госструктур бесплатный полугодовой доступ к пакету Office 365 с Microsoft Teams. Это, по задумке компании, в том числе позволит проводить сеансы видео-конференц-связи и совместно работать с документами и бизнес-приложениями.

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В пресс-службе Microsoft в России пояснили «Известиям», что таким образом корпорация принимает практические меры для того, чтобы помочь государствам, компаниям и общественным организациям справиться с последствиями неблагоприятной ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса.

Помимо обращения в Минкомсвязи, Microsoft направила письмо в правительство РФ. В пресс-службе кабмина не стали комментировать «Известиям» детали служебной переписки.

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» посчитала антикризисные предложения Microsoft неприемлемыми и противоречащими законодательству РФ. Хранение персональных и пользовательских данных корпорации происходит на серверах в США и Европе, а обрабатывается израильской SparkBeyond. Это нарушение федерального закона «О персональных данных», говорится в письме АРПП в Минкомсвязь от 22 мая (документ есть у «Известий»). Для построения государственных сервисов Microsoft предлагает использовать систему Azure, расположенную за границей.

В письме сказано также, что, если предложение будет реализовано, американская корпорация получит доступ к сведениям, например, содержащим врачебную тайну, что нарушает №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

В Минкомсвязи подтвердили, что получили письма как от американской корпорации, так и от АРПП, и они оба находятся на рассмотрении. Из письма Microsoft следует, что российское представительство компании предлагало организовать видеоразговор между министром Максутом Шадаевым и исполнительным вице-президентом Microsoft Жаном-Филиппом Куртуа 27 мая. На вопрос, состоялся ли он, в пресс-службе Microsoft в России по существу не ответили, в пресс-службе Минкомсвязи это также не прокомментировали, но сказали, что ведомство находится в диалоге с отраслью.

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По данным одного из источников «Известий», знакомых с ситуацией, разговор всё же не состоялся.

По данным на 2019 год, доля отечественного ПО в закупках госорганов составляла 65%, к 2024-му она должна быть доведена до 90%.

Софтверная зависимость

В АРПП говорят, что после окончания шести бесплатных месяцев Microsoft может поднять стоимость своих сервисов на любой уровень. А отечественные производители ПО получат дополнительный удар. IT-сфера уже испытывает большие сложности в связи с пандемией коронавируса.

«Падение доходов отрасли ПО составили в апреле более 50% по сравнению с I кварталом 2020 года. Принятие государством предложения иностранной корпорации не даст отечественным разработчикам получить важный заказ для поддержания их существования», — сказано в письме за подписью исполнительного директора АРПП «Отечественный софт» Рената Лашина.

Учредитель АНО «Информационная культура» Иван Бегтин полагает, что решение вопроса находится на уровне не Минкомсвязи, а председателя правительства, поскольку затрагивает все органы власти. По его мнению, это решение скорее политическое, здесь есть аргументы за и против.

Генеральный директор ГК Astra Linux Илья Сивцев считает, что Microsoft проявила себя как социально ответственная компания. В то же время специальные предложения для своих программных продуктов запускают и отечественные разработчики. При этом эксперт согласен: если предложение американской корпорации примут и госструктуры потратят деньги на внедрение сервисов Microsoft и обучение персонала (а дальше стоимость владения ПО вырастет), это будет противоречить проводимой в стране политике импортозамещения в IT.

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Есть в этом случае и риск попасть в зависимость от корпорации, а также нанести удар по конкурирующим российским продуктам, предупредил президент РУССОФТ Валентин Макаров. В будущем это грозит недополучением налогов, ростом затрат на импорт ПО и услуги по его поддержке.

По словам Валентина Макарова, комитет РУССОФТ по импортозамещению — при участии представителей АРПП и Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) — предлагает государству организовать конкурс на доработку пакетного решения, замещающего предложение Microsoft, для его поставки группе крупных пользователей.

Что касается бесплатного ПО, то в период кризиса члены ассоциаций ISDEF и РУССОФТ создали ресурс «В одной лодке», на котором выкладывают свои решения для свободного скачивания.