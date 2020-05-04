Трамп анонсировал создание США вакцины от коронавируса до конца года

Американский президент Дональд Трамп заявил 3 мая, что Соединенные Штаты намерены разработать вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

«Я думаю, что мы получим вакцину к концу этого года. Мы активно работаем над этим», — рассказал он журналистам Fox News.

При этом Трамп подчеркнул, что не обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться добровольцы, на которых испытывают вещества, поскольку «они знали, на что шли».

Накануне стало известно, что американские ученые тестируют 14 потенциальных вакцин против коронавирусной инфекции. Кроме того, власти Соединенных Штатов намерены запустить вакцинацию уже в начале следующего года.

В апреле в Сиэтле экспериментальную вакцину от коронавируса впервые ввели добровольцу — 44-летней Дженнифер Халлер. По ее словам, она даже не осознавала, что рискует, соглашаясь на эксперимент. Женщина рассказала, что очень хотела быть полезной.