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В США назвали причину «сокрытия» Китаем данных о коронавирусе

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Фото: TASS/Zuma
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Китай мог скрыть данные о степени опасности коронавируса, чтобы запастись медицинскими товарами, сообщило 3 мая агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США.

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В статье говорится, что на основании доклада спецслужб американские должностные лица пришли к выводу, что Пекин преуменьшил информацию о заразности и опасности COVID-19 и на этом фоне снизил экспорт предметов медицинского назначения.

При этом импорт лекарств, медицинских масок, перчаток и хирургических аппаратов в стране вырос.

«Китайские власти пытались скрыть, отрицая наличие экспортных ограничений, запутывая и задерживая предоставление своих торговых данных», — говорится в материале.

В докладе также утверждается, что Пекин якобы весь январь скрывал от Всемирной организации здравоохранения информацию об эпидемии, чтобы наращивать импорт медпринадлежностей.

Доклад составлен на основании анализа «аномального» изменения импорта и экспорта в Китае в период начала пандемии.

В последнее время западные спецслужбы все чаще возлагают на Китай ответственность за распространения коронавируса в мире.

2 мая в СМИ появился разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия), согласно которому власти Китая уничтожали данные о вспышке коронавируса.

Американские чиновники ранее не исключали, что вирус появился после утечки из лаборатории в Ухане, а президент США Дональд Трамп заявлял о намерении потребовать финансовую компенсацию у Пекина.

При этом ученое сообщество опровергает версии об искусственном создании вируса.

Президент США Дональд Трамп неоднократно возлагал на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.

МИД России осудил попытки предъявить Китаю претензии из-за пандемии.

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