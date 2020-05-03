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Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19

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Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
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Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад Разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).

Дело вирусологов: новые факты о лабораторном происхождении источника COVID-19
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В документе Пекин обвиняют в том, что он якобы подверг риску другие страны, скрывая информацию об эпидемии и «заставляя врачей замолчать или исчезнуть».

По данным спецслужб, Китая знал о том, что новый тип коронавируса передается от человека к человеку еще в начале декабря, но «отрицал это до 20 января».

Кроме того, Национальный комитет здравоохранения Китая якобы уничтожил доказательства наличия SARS-COV-2 в лабораториях, а также отказывается предоставлять ученым биоматериал для создания вакцины.

Критике в докладе подвергается и Всемирная организация здравоохранения, которая «закрывала глаза» на информацию о неизвестном заболевании.

Помимо этого, спецслужбы выяснили, что китайские ученые из Уханьского института вирусологии под руководством профессора Ши Чдэнли обнаружили некоторое время назад образцы коронавируса в пещере провинции Юньнань.

Обнаруженный вирус был схож с COVID-19. Разведки «Пяти глаз» заявили, что затем ученые занимались синтезом коронавируса, выведенного из организма летучих мышей.

Однако, по их данным, китайские специалисты перестали переживать, что у них произошла утечка, так как геном SARS-COV-2 не совпал с вирусами из лаборатории.

Высокопоставленный представитель США подтвердил СМИ, что доклад схож с данными американской разведки.

Однако есть и расхождения. Например, разведка Австралии согласна с данными Китая о начале распространения вируса на рынке. США, как и большинство спецслужб союза, склоняются к другой версии, в том числе лабораторного происхождения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно возлагал на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире.

Так, 27 апреля он пообещал серьезные меры в отношении Пекина и отметил, что Германия уже захотела взыскать €30 млрд компенсации, тогда как США хотят еще больше.

При этом 15 апреля телеканал Fox News заявил, что утечка вируса якобы произошла в лаборатории Уханя.

Однако американские ученые опровергли версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях. Исследователи пришли к выводу, что вирус имеет животное происхождение. Аналогичные заявления делал и главный инфекционист США Энтони Фаучи.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил попытки предъявить Китаю претензии из-за пандемии.

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