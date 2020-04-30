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Washington Post узнала о вариантах США по наказанию Китая за коронавирус

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Фото: REUTERS/Rick Wilking
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Вашингтон приступил к изучению вариантов наказания Китая из-за пандемии коронавируса, пишет 30 апреля The Washigton Post со ссылкой но высокопоставленных чиновников Белого дома.

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По данным издания в четверг американские политики и сотрудники спецслужб начнут разрабатывать меры в отношении Пекина. Рассматриваются разные варианты, среди которых и взыскание материальной компенсации с Китая и лишение страны суверенного иммунитета.

«В частном порядке [президент США Дональд] Трамп и его помощники обсуждали вопрос о лишении Китая его суверенного иммунитета с целью дать возможность правительству США или пострадавшим от вируса подать в суд на Китай с требованием возмещения нанесенного ущерба», — сообщил один из них.

Кроме того, среди возможных вариантов «наказания» называется вероятность отказа США платить по долговым обязательствам перед Китаем. При этом Пекин крупнейший держатель американского госдолга.

Источники газеты не исключили, что меры США повлекут ответные действия со стороны КНР.

Ранее Трамп неоднократно возлагал на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире, заявляя, что Пекин скрывает часть информации.

Так, 27 апреля Трамп пообещал серьезные меры в отношении Пекина и отметил, что Германия уже захотела взыскать €30 млрд компенсации, тогда как США хотят еще больше.

Кроме того, 15 апреля телеканал Fox News заявил, что первый заразившийся коронавирусом работал в лаборатории в Ухане. Именно оттуда якобы произошла утечка вируса.

Однако американские ученые опровергли версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях. Исследователи пришли к выводу, что вирус не был создан искусственным путем и не является генетически модифицированным.

29 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осудил попытки предъявить Китаю претензии из-за пандемии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным портала Worldometer на 30 апреля, число зараженных коронавирусом в США превысило 1 млн человек, число погибших составляет более 61 тыс.

По всему миру заболели более 3 млн человек, скончались более 200 тыс. пациентов.

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