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СМИ узнали о расследовании в США связи лабораторий Техаса и Уханя

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Фото: commons.wikimedia.org/Nsaum75
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Министерство образования США выслало запрос структуре, объединяющей университеты Техаса, с требованием предоставить документы о сотрудничестве учебных заведений с лабораторией в городе Ухань в Китае. Об этом сообщает газета Wall Street Journal в пятницу, 1 мая.

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По информации издания, речь идет о контрактах или подарках от Уханьского института вирусологии. В частности, в письме упоминается о сотрудничестве лаборатории в Ухане с Национальной лабораторией Галвестона в Техасе.

Также ведомство запросило у руководителя Системы университетов штата Техас (UT System) документацию о возможных связях учреждений с Китайской коммунистической партией и еще примерно с 20 китайскими университетами и компаниями, в которые так же вошли Huawei и нефтяная корпорация China National Petroleum Corporation (CNPC), пишет «РИА Новости».

В издании подчеркнули, что запрос связан с более масштабным расследованием министерства в связи с тем, что университеты Техаса могли предоставить неверные данные об использовании денежных средств в иностранной валюте.

Официальный представитель госструктуры, в которую вошли 14 университетов штата, заявил изданию, что министерство получит своевременный ответ от организации. Компании Huawei и CNPC, а также лаборатория в Китае не ответили на запрос газеты.

Президент США Дональд Трамп неоднократно возлагал на Китай ответственность за распространение коронавируса в мире, заявляя, что Пекин скрывает часть информации.

Так, ранее в пятницу Трамп сообщил, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории китайского Уханя. Кроме того, он подтвердил, что в стране рассматривают разные варианты в отношении Китая из-за коронавируса.

При этом 30 апреля сообщалось, что американские ученые опровергли версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях. По их словам, вирус имеет животное происхождение.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 1 мая, в мире зафиксировано 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, более 234 тыс. умерших и свыше 1 млн выздоровевших пациентов.

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