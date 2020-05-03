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Пушков прокомментировал обвинения США в отношении Китая

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения в адрес КНР в лабораторном создании коронавируса нужны Соединенным Штатам для создания «эффекта внешнего врага» на фоне предвыборной гонки американского лидера Дональда Трампа. Об этом он написал 3 мая в своем Twitter.

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«Вопрос в том, что они хотят извлечь из конфликта. Скорее всего, он нужен Белому дому для достижения внутренней цели — победы Трампа на выборах», — отметил сенатор.

3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у американских властей есть доказательство того, что коронавирус возник в лаборатории в китайском городе Ухань. Он обвинил КНР в преднамеренном сокрытии информации о распространении заболевания в «классическом стиле коммунистической дезинформации».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что обладает информацией о создании коронавируса в лаборатории Уханя.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) настаивают на естественном происхождении инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, скончались свыше 244 тыс. человек.

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