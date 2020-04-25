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Лавров предсказал новые обвинения во вмешательстве России в выборы США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Министерстве иностранных дел ожидают новую волну обвинений в адрес России из-за якобы вмешательства в выборы США. Об этом в субботу, 25 апреля, рассказал глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

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Министр также заявил, что в ходе телефонных переговоров предложил госсекретарю США Майку Помпео возобновить работу двусторонней группы по кибербезопасности, в рамках которой страны на взаимной основе будут поднимать вопросы для обсуждения и разрешать «любые озабоченности».

«Я прямо сказал, что мы предвидим и уже ощущаем новую волну обвинений, что мы будем и в нынешнюю предвыборную кампанию вмешиваться, поэтому давайте создадим механизм, который будет уполномочен президентами рассматривать любые вещи, вызывающие тревогу у той или иной стороны», — сказал Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

24 февраля руководитель департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Москва готова предоставить доказательства невмешательства в выборы в США, однако американская сторона продолжает отказываться от диалога.

Он напомнил, что Россия ранее выразила готовность обнародовать часть технической переписки с Вашингтоном, «чтобы раз и навсегда разрешить этот вопрос», однако США ответили отказом ввиду «чувствительности» этих материалов.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

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