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Генпрокурор США не нашел оснований для расследования связей Трампа с Россией

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Генеральный прокурор США Уильям Барр в интервью телеканалу Fox News назвал расследование в отношении президента страны Дональда Трампа о его якобы связях с Россией во время предвыборной компании «одним из величайших издевательств в американской истории». Барр добавил, что это была попытка «саботировать» президентство.

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Генпрокурор заявил, что ФБР начало свое расследование связей между кампанией Трампа и Россией «без каких-либо оснований».

«Мы собираемся докопаться до сути. И если люди нарушают закон, и мы можем доказать это, они будут преследоваться по закону», — отметил он.

По словам Барра, гораздо больше его беспокоит, что произошло после выборов, когда Трамп уже стал президентом и добавил, что целью нападок был «саботаж президентства».

По мнению прокурора, президент США «имеет полное право быть разочарованным».

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в Соединенных Штатах впервые прозвучали в 2016 году после победы Трампа на президентских выборах. ФБР приступило к расследованию «связей» между кампанией Трампа и Россией 31 июля 2016 года. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора.

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