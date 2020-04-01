Трамп назвал выявленные минюстом США нарушения позором для ФБР

Президент США Дональд Трамп дал свою оценку выявленным нарушениям Федерального бюро расследований (ФБР) по итогам проверки со стороны генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровитца. Об этом глава государства рассказал журналистам во вторник, 31 марта.

«Посмотрите на доклад, который подготовил генеральный инспектор Хоровитц. То, что произошло, является позорным. Это позор... Их поймали с поличным», — цитирует ТАСС слова американского лидера.

Ранее в этот же день Хоровитц рассказал о том, что минюст США не смог получить доступ к сопроводительным документам на ведение слежки за президентом со стороны ФБР из-за неправильного оформления заявок в рамках Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA).

По его словам, это касается 29 отобранных наугад заявок, у четырех из которых не было обоснования для слежки, а у остальных 25 были выявлены существенные недоработки в оформлении. При этом сотрудники ФБР согласились с выводами проверки касательно трех случаев нарушения закона.

Данная проверка была начата после публикации доклада Майкла Хоровитца в начале декабря 2019 года об обстоятельствах слежки ФБР за предвыборным штабом Дональда Трампа, в котором отмечалось «отсутствие политической предвзятости» в решении о начале расследования. Однако генинспектор нашел ряд ошибок и недочетов в работе спецслужб, в том числе при получении санкции на наблюдение за бывшим советником президента Картером Пейджем.

В конце марта прошлого года спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году. Сам доклад был обнародован 18 апреля 2019 года. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины американского лидера.

Вместе с тем The New York Times со ссылкой на источники сообщила о позиции разведки по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы США 2020 года. По данным издания, российская сторона якобы хочет вмешаться в кампанию, чтобы попытаться переизбрать Дональда Трампа. 21 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения о российском вмешательстве параноидальными.