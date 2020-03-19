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Пригожин потребовал от генпрокурора США возбудить дело в отношении Обамы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору США с просьбой возбудить уголовные дела в отношении экс-президента США Барака Обамы и ряда американских чиновников за незаконное преследование компании по обвинению во вмешательстве в американские выборы. Об этом в четверг, 19 марта, сообщила пресс-служба компании на своей странице «ВКонтакте».

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«Настоящим письмом требую возбудить уголовные дела в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший президент США Барак Обама, высшие должностные лица министерства юстиции США, члены конгресса и сената, а также бывшие и действующие сотрудники Государственного департамента США»,— говорится в обращении Пригожина.

Бизнесмен обвиняет перечисленных лиц в сговоре, фальсификации документов и неправомерных действиях, а также подчеркивает, что незаконное возбуждение уголовного дела против компании «Конкорд» порочит компанию, репутацию Пригожина, а также Российскую Федерацию.

Пригожин настаивает на том, что уголовное дело против компании было закрыто в связи с боязнью департамента юстиции представить в открытом суде присяжных ложные доказательства, на основании которых было сфабриковано дело.

17 марта директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин заявил об иске к США на сумму $50 млрд за незаконное преследование и санкции. Днем ранее суд округа Колумбия в США принял решение закрыть дело о вмешательстве в выборы против «Конкорд Менеджмент».

В течение двух лет «Конкорд» обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

21 февраля американский лидер Дональд Трамп заявил, что появившиеся в американских СМИ сообщения о том, что Россия якобы вмешивается в президентские выборы 2020 года в Штатах для помощи ныне действующему главе государства, являются «кампанией по дезинформации».

Обвинения в якобы влиянии России на внутренние процессы в США впервые прозвучали в 2016 году после победы на президентских выборах Трампа. В марте 2019 года минюст США обнародовал доклад о расследовании по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в итоге так и не нашел сговора Трампа с Россией.

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