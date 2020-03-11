Путин высоко оценил сотрудничество спецслужб США и России

Американские спецслужбы, как и российские, «работают глобально» и содействуют Москве в борьбе с терроризмом. Об этом в интервью ТАСС заявил президент РФ Владимир Путин.

Благодаря информации от США в Санкт-Петербурге в конце 2019 года были задержаны два сторонника запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», напомнил он. Спецслужбы США работали по ним, а потом ФБР передала это дело ФСБ, рассказал Путин.

«Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали», — сказал глава государства. По словам президента, он поблагодарил американского коллегу за передачу информации, которую не имели российские спецслужбы.

Антитеррористические спецслужбы России задерживают много террористов, добавил Путин. «У нас они десятки предупреждают террористических актов, ловят, выхватывают», — рассказал он.

Ранее в том же интервью, отвечая на вопрос, насколько по пятибалльной шкале он оценил бы отношения Москвы и Вашингтона, президент назвал три балла.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 11 марта вышел 11-й эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.