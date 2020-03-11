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Путин оценил отношения между Россией и США на троечку

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Фото: ТАСС
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Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС оценил отношения между Москвой и Вашингтоном на три по пятибалльной шкале.

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Отвечая на вопрос, насколько по пятибалльной шкале он оценил бы отношения России с США, президент сказал, что на данный момент они находятся «между двойкой и тройкой», но все-таки ближе к трем.

«Ну, мне кажется, где-то... Ну где-то на троечку», — ответил Путин.

Он отметил взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и напомнил о случае, когда американские спецслужбы сообщили ФСБ о готовящихся терактах в Санкт-Петербурге. Путин добавил, что американские спецслужбы «работают глобально», так же как и российские, благодаря чему им удалось обнаружить ячейку террористов на территории РФ.

«В данной ситуации наши (спецслужбы) не поймали. Наши много ловят. У нас они десятки предупреждают террористических актов, это же ловят, выхватывают. Счет идет на несколько десятков в год. Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали», — сказал Путин.

27 декабря 2019 года сотрудники ФСБ России в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в подготовке терактов на основании ранее полученной от американских партнеров информации. Один из них был задержан в подъезде жилого дома, второй — остановлен сотрудниками спецслужбы на улице.

У преступников нашли улики, которые подтвердили подготовку ими теракта.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 30 («Приготовление к совершению преступления»), ст. 205 («Терроризм») и ст. 205.1 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации»). Задержанные дали признательные показания. По их словам, теракты готовились в людных местах на новогодние праздники.

30 декабря 2019 года президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Трампом поблагодарил Соединенные Штаты за предоставленные сведения, благодаря которым удалось предотвратить атаки боевиков.

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