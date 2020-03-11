Путин рассказал об «отпрыгнувшей в сторону» Грузии

Грузия не отползла от России, она отпрыгнула в сторону. Таким мнением в интервью журналисту ТАСС Андреем Ванденко поделился президент РФ Владимир Путин.

Как отметил глава государства, Россия не причем. Грузия должна «благодарить» за сложившуюся ситуацию бывшего президента Михаила Саакашвили, подчеркнул Путин. При этом президент возразил журналисту Андрею Ванденко, что грузинского политика «нет давно».

«Как это нет. Он бегает, вон, по площадям-то, по крышам там, как кот мартовский», — сказал Путин. В бытность Саакашвили президентом Грузии российский лидер предупреждал его необходимости мирным путем решать вопросы Абхазии и Южной Осетии.

«Не, не, я никогда этого не сделаю!» — и попёр. Попёр — получил!» — добавил президент РФ.

Ранее в том же интервью Путин рассказал об отношениях с президентами США.

Саакашвили занимал пост президента Грузии в 2004–2013 годах. В Грузии против политика возбужден ряд уголовных дел. В июне 2018 года он был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили, а в январе того же года суд приговорил его к трем годам тюрьмы из-за причастности к убийству банкира Сандро Гиргвлиани.

В 2008 году после нападения Грузии на Южную Осетию, Россия провела операцию по принуждению Грузии к миру. В результате Москва признала независимость двух бывших грузинских республик - Абхазии и Южной Осетии.

Дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были разорваны в 2008 году по инициативе грузинской стороны. В настоящее время диалог между странами поддерживается только в рамках Женевских дискуссий.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 11 марта вышел 11 эпизод. 26 марта выйдет полная версия фильма.