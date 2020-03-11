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Путин рассказал об отношениях с президентами США

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Фото: ТАСС
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Отношения президента России Владимира Путина с несколькими президентами США были конструктивными. Об этом российский лидер заявил в интервью ТАСС.

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«У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения», — ответил глава государства на вопрос журналиста Андрея Ванденко.

Говоря о встречах с президентом США Дональдом Трампом, Путин отметил, что тот его называет по имени. Поэтому российский лидер обращается к нему тоже по имени.

«У меня были добрые отношения с Бушем», — подчеркнул президент России. На вопрос Ванденко, что с Бараком Обамой «не особо сложилось», Путин сказал: «Ну, полетело — не полетело».

По словам президента России, он не согласен с позицией Обамы о правах граждан США. «Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться», — объяснил Путин.

Бог всех создал с одинаковыми правами, говорить, что у нации есть эксклюзив, «абсолютно неоправданно», добавил президент РФ.

Ранее в том же интервью российский лидер оценил отношения Москвы и Вашингтона на три балла из пяти.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.

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