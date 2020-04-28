Хилари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена на выборах

Бывший госсекретарь и кандидат в президенты от американской демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон официально поддержала кандидатуру Джо Байдена на президентских выборах. Политик сделала это в ходе видеобеседы с Байденом во вторник, 28 апреля.

«Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена. — Ред.), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах», — сказала демократка.

Ранее во вторник о намерении Клинтон официально объявить о своем решении на данном онлайн-мероприятии сообщало издание The Sun.

Накануне спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Байдена, который остается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства.

15 апреля сообщалось, что за демократа Байдена готовы отдать свой голос больше американских избирателей, чем за действующего главу государства Дональда Трампа.

Выборы президент США состоятся 3 ноября 2020 года. Бывший американский вице-президент Байден стал единственным претендентом на выдвижение в президенты от демократов после выхода 8 апреля из гонки сенатора Берни Сандерса.