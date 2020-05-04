«Заказал маски из Китая месяц назад — до сих пор не пришли»

Футболист Иппэй Синодзука родился в Касиве. Семья — папа-японец и русская мама — переехала в США, но спустя семь лет вернулась обратно в Страну восходящего солнца. Там Иппэй и начал заниматься футболом. В 2011 году ему пришлось покинуть родные места из-за землятресения, и он переехал к бабушке в Москву. Синодзука занимался в школе «Чертаново», а затем оказался в «Спартаке» , где и начал выступать на профессиональном уровне за вторую команду красно-белых. Он в том числе участвовал в открытии нового стадиона московского клуба в 2014 году. В 2017-м футболист вернулся в Японию, перейдя в клуб «Иокогама Ф. Маринос». А с 2019 года играет за «Омия Ардию». В интервью «Известиям» Иппэй Синодзука рассказал о жизни в Японии в период пандемии и оценил успехи своих бывших одноклубников по «Спартаку».

— Как изменилась ваша жизнь в период пандемии?

— Конечно, всё очень сильно поменялось. Игры все отменены. Пока непонятно, когда все возобновится. Сидим дома с семьей. В выходные выезжаем за город, там вообще людей нет. Но в целом стараемся не выходить из дома.

— Как проходит ваш обычный день на карантине?

— Продолжаю тренироваться. Базу нашего клуба не закрыли . Можно туда приезжать и тренироваться индивидуально. Кроме того, есть групповые занятия по четыре человека. При этом на поле нужно соблюдать дистанцию. Тренировки достаточно регулярные — пять дней в неделю.

— От чего в повседневной жизни было сложнее всего отказаться?

— В целом, все нормально. Больше всего не хватает футбола. Полноценных тренировок со всей командой. Соскучился по играм и адреналину, который ты получаешь на поле. Еще сейчас нельзя съездить в Токио. Скучновато немножко, но ничего не поделаешь.

— Как в Японии проходит карантин?

— Здесь (в Сайтаме, где базируется «Омия Ардия». — «Известия») нет запрета на выход из дома, многие люди продолжают работать. На улицах полно народа. Власти просят, чтобы в выходные люди сидели по домам. Вот в Токио в каких-то местах реально пусто, закрыли многие рестораны.

ис3 Токио, Япония Фото: REUTERS/Kyodo

— Видел у вас в социальных сетях, что очень тяжело найти медицинские маски...

— Да, с ними сейчас тяжело, нигде не найти. Хотя раньше везде продавались, японцы любят ходить в масках. Раньше на каждом углу в любом магазине можно было купить. Сейчас — нет. Месяц назад заказал себе маски из Китая. В итоге так и не дошли. По какой причине, не знаю. Должны были доставить ещё 28 марта, но их до сих пор нет. Мне дают маски в клубе, так и живем.

— Как государство помогает гражданам в этот период?

— Первые два месяца, когда это только началось, ничем не помогало. Сейчас зашевелились, сказали, что будут выдавать на каждый адрес по две маски. Над этим все, конечно, посмеялись. Обещали выплачивать деньги компаниям, которые оказались в сложной ситуации. Вроде бы должны выдавать по $10 тыс., а тем, у кого дела хуже, по $20 тыс. С мая всем гражданам, у которых есть «прописка» в Японии, должны выплатить по $1 тыс. Такие меры поддержки.

— Поначалу Япония не воспринимала всерьез ситуацию с коронавирусом. В какой момент все изменилось, и что стало ключевым фактором?

— Все до последнего верили, что всё обойдётся. Кроме того, летом должна была пройти Олимпиада в Токио и, насколько я понимаю, реальные цифры заболевших могли скрывать. Не хватало тестов. Когда Олимпийские игры отменили, начали проводить больше проверок, и число заражённых пошло вверх. В Токио стали заражаться более сотни людей в день. С этого момента и начали предпринимать более серьезные действия. Но в целом пока непонятно, как страна пройдет эту пандемию, потому что почти все живут в прежнем ритме. Только массовые мероприятия отменили.

ис4 Изображение талисмана Олимпийских игр 2020 года в Токио Фото: Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO

— В России в марте все скупали в магазинах гречку и туалетную бумагу. Что покупают японцы?

— Японцы поначалу тоже скупали туалетную бумагу, салфетки. Один день я в магазине не увидел яиц. А так вроде всё на прилавках есть. Никаких проблем с продуктами в магазинах нет.

— Что происходит с местным футбольным чемпионатом?

— Все лиги ушли на паузу, и непонятно, когда они будут возобновлены. Каким-то клубам, как нашему, не запрещают использовать свои спортивные базы. Но, как я уже сказал, есть определённые ограничения в тренировочном процессе. Пока никакой официальной информации нет.

— Есть хотя бы предположения, когда разрешат проводить матчи и будут ли они с болельщиками?

— Даже не знаю, потому что ситуация меняется каждый день. Динамика все время разная. Лига постоянно держит связь с руководством страны, но никаких новостей пока нет. Насколько я знаю, 6 мая мы должны начать полноценно тренироваться, но пока не ясно, будет ли это так.

— Футболистам в Японии урезали зарплату?

— Только по новостям видел, что один клуб пошел на такую меру. А так почти все команды из первой и второй лиг получают полноценную зарплату. В нашем клубе оклады выплачивают в полном объеме.

— Как сейчас проходят тренировки для поддержания физической формы?

— Занятия идут по будним дням. Пробегаем по 5–6 км. Потом разные упражнения с мячом. Стараюсь сделать все, чтобы не растерять свою физическую форму.

ис1 Иппэй Синодзука Фото: Getty Images/Hiroki Watanabe

— Дала ли вам эта ситуация что-то полезное?

— Ну, в первую очередь, у меня сейчас больше времени, чтобы находиться с семьей. Если говорить о каких-то вещах, связанных с футболом, то обычно во время сезона очень тяжело набирать мышечную массу. Не получается каждый день заниматься в тренажерном зале. Не то чтобы времени не хватает, просто физически тяжело, когда игры и тренировки. А сейчас я могу уделить больше внимания этому аспекту и чувствую себя лучше. Надеюсь, удастся набрать еще физической массы.

— Китай очень долго пытался сформировать в мире свой положительный образ. Насколько сильно вся эта история ударит по его имиджу?

— Там впервые был обнаружен вирус, и оттуда он распространился по всему миру. Конечно, это серьёзный удар по имиджу Китая. Думаю, все запомнят эту ситуацию очень надолго.

— Как в Японии восприняли перенос Олимпийских игр?

— Я практически не смотрю телевизор, у нас дома его даже нет. Всю информацию получаю через телефон. Считаю, всем участникам будет очень обидно из-за того, что все так сложилось. Очень многие ждали эту Олимпиаду. Но что поделать? В такой ситуации проводить ее было просто невозможно.

— Также отменилось и летнее выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в городе Канагава. У нее действительно так много фанатов в Японии?

— Да, здесь она довольно известна. Всем очень нравится Медведева, и ее техника, и то, как она выглядит. Японцы ее очень любят, следят за ней. Многие фанатеют по Евгении.

ис2 Евгения Медведева Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Почти десять лет назад вы пережили землетрясение в Японии. Его можно сравнить с нынешней пандемией по уровню опасности?

— Когда случилось землетрясение, это была совсем другая ситуация. Тогда все было еще хуже. Транспорт не ходил неделю. Люди просто не могли работать. Школы были закрыты. Ситуация была намного сложнее. Сейчас люди живут достаточно привычной жизнью. Конечно, есть зараженные, есть и жертвы. Наверное, нельзя сравнивать две трагедии. И тогда было очень плохо, и сейчас тоже.

— Можно сказать, что после той истории вас сложно чем-то напугать?

— Может быть, как раз из-за этого Япония была очень спокойна, когда всё только начиналось. Люди здесь прошли через много испытаний: землетрясения, цунами, катастрофы. Так что японцев тяжело напугать. И меня тоже.

— Вы следите за российским футболом?

— Да, особенно слежу за «Спартаком». Смотрю матчи, даже видел несколько игр на предсезонном турнире. Мне интересно наблюдать за красно-белыми, так как в команде сейчас выступают многие футболисты, с которыми я играл.

— Как вам Зелимхан Бакаев в этом сезоне? Ожидали, что он станет одним из лидеров команды?

— Зеля этого заслужил. Он очень много работал, когда был ещё в «Спартаке-2». Всего, что с ним сейчас происходит, он добился только своим трудом. За счёт своей самоотдачи Бакаев стал одним из лидеров «Спартака».

— Вы играли со многими футболистами, которые сейчас в основе «Спартака» или в других российских клубах. Кому не удалось полностью реализовать свой потенциал?

— Многие сейчас играют в РПЛ, а некоторые в основе «Спартака»: Рассказ (Николай Рассказов. — «Известия»), Саша Максименко, Аяз Гулиев, тот же Зеля. Сложно сказать, кто не реализовал себя. Не все ребята дошли до РПЛ, как и я. Но ничего, выступают за другие команды. А выделять кого-то конкретного будет неправильно с моей стороны. У всех своя жизнь.