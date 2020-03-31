Шапи наголо: «Спартак» заинтересован в нападающем «Краснодара»

По информации «Известий», московский «Спартак» заинтересован в нападающем «Краснодара» Магомеде-Шапи Сулейманове. Красно-белые рассчитывают на усиление в атакующей линии, а 20-летний футболист недоволен статусом запасного игрока. Тем не менее сделку оформить будет достаточно непросто из-за истории взаимоотношений двух клубов.

Пока все чемпионаты под эгидой УЕФА, кроме первенства Белоруссии, приостановлены, менеджмент команд продолжает активную работу. Сейчас у клубов очень много вопросов относительно действующих контрактов и зарплат футболистов в период карантина. Не забывают функционеры и об усилении составов.

— «Спартак» заинтересован в услугах Сулейманова, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — Уже сейчас в клубе обсуждают возможность такой сделки. При этом красно-белые понимают, что оформить переход будет весьма непросто.

После зимней паузы Сулейманов неожиданно перестал появляться в основном составе «Краснодара». Во всех трех турах он выходил лишь на замену во втором тайме и не отметился результативными действиями. Это выглядит особенно удивительно на фоне двух факторов. Во-первых, в «Краснодаре» большое количество травмированных, а во-вторых, в первой части сезона Сулейманов практически всё время играл с первых минут. С 6-го по 19-й туры он лишь однажды начинал встречу на скамейке запасных. А еще по туру пропустил из-за ушиба ребра и перебора желтых карточек.

— Шапи много доверяли в первой части сезона, потом он стал играть чуть меньше, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Выходя на замену в последних матчах, он точно не портил игру и даже усиливал ее. Немного двоякая ситуация. Чтобы в ней разобраться, нужно находиться внутри коллектива. Возможность перехода Сулейманова в «Спартак» кажется мне абсолютно реальной. Вопрос только в его контракте и тех условиях, которые может предложить московский клуб. Если футболист у тебя не играет, его нужно продавать, иначе ты просто теряешь деньги. Хотя, мне кажется, «Краснодару» следует придержать Шапи у себя.

Статус запасного явно не устраивает и самого Сулейманова. Об этом он открыто заявил после мартовского победного матча со «Спартаком» (1:0), который прошел в Москве. В разговоре с журналистами Шапи отметил, что раньше проводил на поле по 90 минут, а плотность матчей была гораздо выше, и сейчас точно физически готов к таким нагрузкам. Кстати, в той же беседе футболист подчеркнул, что ему очень нравится, как болельщики «Спартака» поддерживают команду.

— Роль джокера меня не устраивает, об этом знают в клубе, — рассказывал Сулейманов. — Каждую игру доказываю, что я не хуже, чем кто-либо в команде. Болельщики «Спартака» очень круто поддерживают команду. Здесь очень приятно играть. За таких болельщиков надо биться... Не хочу говорить: «Никогда не окажусь в «Спартаке». Не знаю, как сложится в жизни, всякое может быть. Но в России хотелось бы выступать только за «Краснодар».

Между «Спартаком» и «Краснодаром» не самые теплые отношения. Все знают, как в кубанском клубе дорожат своими воспитанниками и мечтают использовать только их в основе команды. Однако летом 2016-го красно-белые увели из краснодарской академии талантливого футболиста Ивана Репяха. Это серьезно сказалось на взаимоотношениях двух клубов. С тех пор не было ни одного прямого трансфера из «Краснодара» в «Спартак» или в обратном направлении. Хотя СМИ нередко писали об интересе москвичей к нападающему Федору Смолову, который в то время играл за «горожан».

Прошедшей зимой «Краснодар» расстался с другим своим талантливым воспитанником Иваном Игнатьевым. Вокруг форварда было много скандалов в связи с продлением контракта с «быками» весной 2019 года. В итоге нападающий оказался в казанском «Рубине». Игнатьев и Сулейманов — близкие друзья.

По данным авторитетного портала transfermarkt.de, контракт Сулейманова с «Краснодаром» действует до лета 2022 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в €12 млн. На данный момент Магомед-Шапи — игрок молодежной сборной России. В ее составе он провел шесть матчей, забив три гола.