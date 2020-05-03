В «Аэрофлоте» допустили возобновление международных полетов к середине лета

Международное авиасообщение может быть возобновлено в середине лета. Об этом сообщила в воскресенье, 3 мая, официальный представитель авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова в эфире телеканала «Россия 24».

«Точные сроки полетов назвать пока сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться в середине лета», — сказала она.

Спивакова уточнила, что при этом сохранится усиленная дезинфекция самолетов, пока не исчезнет необходимость.

По ее словам, после пандемии коронавируса возможно введение особых мер предосторожности для пассажиров и перевозчиков.

«Не исключено, что в дальнейшем появятся рекомендации и, возможно, даже требования соблюдать определенную дистанцию между пассажирами», — добавила представитель авиакомпании.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретных прогнозов по срокам возобновления международных авиаперелетов.

24 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам не планировать путешествия за границу в этом году. Она отметила, что сроки окончания карантина по коронавирусу никто пока уточнить не может.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения россиян на родину.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным международного статистического бюро Worldometer на 3 мая, в мире зарегистрировано свыше 3,5 млн случаев заболевания, умерли более 245 тыс. человек, вылечились более 1,1 млн.