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Brussels Airlines приостановила воздушное сообщение между Брюсселем и Москвой до 2021 года

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Фото: REUTERS/Francois Lenoir
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Авиакомпания Brussels Airlines решила приостановить воздушное сообщение между Брюсселем и Москвой до марта 2021 года, сообщил в пятницу, 17 апреля, «РИА Новости» посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо.

Он отметил, что на данный момент нет ни одной бельгийской компании, работающей в России, которая приняла бы решение прекратить экономические отношения с Москвой.

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«Наиболее заметным в этом плане событием на сегодняшний день является решение авиакомпании Brussels Airlines о приостановке воздушного сообщения между Брюсселем и Москвой до марта 2021 года. Однако «Аэрофлот» продолжит обслуживать это направление, даже если на данный момент рейсы приостановлены», — сообщил дипломат.

Говоря о влиянии кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, на отношения Бельгии и России, Режибо сказал, что говорить о конкретных цифрах рано. Однако, по его мнению, очевидным является то, что кризис негативно скажется на экономических связях между странами.

9 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что организация спрогнозировала в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

3 апреля Георгиева рассказала, что из-за пандемии коронавируса мировая экономика практически остановилась. По ее словам, сейчас рецессия хуже, чем во время кризиса 2008–2009 годов.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, вызывающей заболевание COVID-19, произошла в городе Ухане в Китае в декабре. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию.

По данным Worldometer на 17 апреля, число инфицированных в мире достигло 2,1 млн человек, умерли более 146 тыс. пациентов, выздоровели — свыше 553 тыс.

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