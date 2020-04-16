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МВФ отсрочил платежи по долгу 25 стран-членов

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Фото: TASS/imago images/photothek
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил отсрочку по долгам 25 беднейших стран-участниц сроком на полгода из-за пандемии коронавируса. Еще четыре страны запросят финпомощь в ближайшие недели. Об этом в среду, 15 апреля, говорится в пресс-релизе организации.

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Руководство МВФ объявило сбор средств, который позволит отсрочить платежи максимальным сроком на два года. Уточняется, что на отсрочку платежей выделено $213,4 млн из счета средств фонда по сдерживанию и смягчению последствий катастроф (Catastrophe Containment and Relief Trust). В общей сложности на погашение потребуется $1,4 млрд. Великобритания и Япония уже добровольно внесли в фонд $185 млн и $100 млн соответственно. Такие страны, как Китай и Нидерланды, также объявили о внесении средств.

Ранее 14 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что фонд по сдерживанию и смягчению последствий катастроф может предоставить $500 млн на обслуживание долгов при поддержке иностранных грантов. По ее словам, это поможет 29 странам-членам высвободить ограниченные финансовые ресурсы, которые теперь могут быть направлены на жизненно важные неотложные медицинские и другие меры по оказанию помощи для борьбы с последствиями пандемии.

Отсрочка по выплатам коснется таких стран как Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Йемен, Коморские острова, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская республика и Чад.

14 апреля МВФ представил доклад, согласно которому мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.

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