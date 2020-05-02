«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Армении в Россию 3 мая

Посольство России в Армении сообщило о планируемом 3 мая вывозном рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из Еревана в Сочи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook в субботу, где также приводятся подробности по этому рейсу.

Вылет запланирован на 14:30 по местному времени (13:30 мск). Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании. Бизнес-класса нет.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Разрешены только рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

С начала апреля в Россию вернулись более 170 тыс. граждан страны, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

Российское правительство утвердило 4 мая порядок оказания помощи россиянам, которые застряли за границей. Для получения помощи им необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки кабмин 9 апреля выделил 500 млн рублей, а 1 мая — такую же сумму на дополнительные выплаты россиянам за границей.

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