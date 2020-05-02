Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Москве от укусов клещей пострадало более 100 человек
Общество
Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков
Общество
В России за сутки зафиксировали 9623 случая коронавируса
Общество
В Москве увеличилась скорость подтверждения результатов теста на COVID
Общество
Попова сообщила об иммунитете к коронавирусу у небольшой части россиян
Туризм
«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Армении в Россию 3 мая
Сюжет:

«Уральские авиалинии» вывезут россиян из Армении в Россию 3 мая

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Армении сообщило о планируемом 3 мая вывозном рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии» из Еревана в Сочи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook в субботу, где также приводятся подробности по этому рейсу.

Деньги на Сочи: как коронавирус изменит туристический бизнес
Требования к путешествиям станут кардинально иными

Вылет запланирован на 14:30 по местному времени (13:30 мск). Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании. Бизнес-класса нет.

На фоне пандемии коронавируса многие страны приостановили международное авиасообщение, в том числе и Россия. Разрешены только рейсы, которыми соотечественников возвращают домой.

С начала апреля в Россию вернулись более 170 тыс. граждан страны, в период с 13 по 21 апреля было совершено 19 вывозных рейсов.

Российское правительство утвердило 4 мая порядок оказания помощи россиянам, которые застряли за границей. Для получения помощи им необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение суток. Для оказания поддержки кабмин 9 апреля выделил 500 млн рублей, а 1 мая — такую же сумму на дополнительные выплаты россиянам за границей.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эвакуационный рейс вылетел из Каира в Москву
Вывозной рейс в Россию с Мальдив и Шри-Ланки вылетел из Мале

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020