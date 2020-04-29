Деньги на Сочи: как коронавирус изменит туристический бизнес
Перед туристическим бизнесом стоит задача понять, что будет «после коронавируса», и адаптироваться к новым условиям. Не исключено, что после снятия карантина люди первым делом захотят путешествовать. Вопрос — как и куда? И как изменятся приоритеты путешественников? «Известия» попросили экспертов рынка дать свои прогнозы относительно будущего отрасли.
Непривычная жизнь
Еще недавно поступали многочисленные жалобы на перегруз популярных курортов и мест отдыха. Но теперь раскрученные направления опустели и пока нет четкого понимания, когда с массового туризма будут сняты замки и как поведут себя путешественники. «Сложившаяся ситуация в мире является беспрецедентной, и по завершении пандемии коронавируса, затронувшей все страны, в структуре турпотока неизбежны изменения. Однако, по опыту прошлых лет и различных кризисных ситуаций, которые уже переживала отрасль, видно, что туристская индустрия восстанавливается достаточно быстро», — рассказал Воскан Арзуманов, генеральный директор «TEZ Tour Россия».
Рашад Мамедов, глава TBS Group, отметил, что положение осложняется тем, что и бизнес, и клиенты находятся в состоянии неизвестности. «Однако попытаться предугадать, как изменится поведение потребителя, можно уже сейчас», — говорит Рашад Мамедов.
Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour, уверена, что турпотоки за границу и внутри страны будут меняться, хотя бы на время, пока рынок не восстановится. «Открытие границ будет поэтапным, возобновление туризма начнется с путешествий по стране. Поэтому регионы сейчас проявляют активность, а туроператоры начинают предлагать туры внутри России», — говорит эксперт.
Российский сценарий
Как минимум четыре туроператора планируют полетные программы в Сочи с начала лета. ANEX Tour впервые поставил цепочку в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы на AZUR Air. Все полетные программы AZUR Air в Сочи планируются с июня по октябрь, на них полетят и туристы ANEX Tour, и клиенты туроператора «Интурист». У «Библио-Глобуса» с 1 июня заявлены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на бортах авиакомпании «Россия», есть вылеты и из других городов. «TUI Россия» с 3 июня планирует отправлять туристов на «Уральских авиалиниях» из Москвы, Петербурга и Уфы.
«Цены подойдут даже туристам с ослабленными коронавирусом финансовыми возможностями. Туристы будут выбирать как пляжный отдых, так и отдых оздоровительный, в том числе в санаториях. Ведь после текущего отпуска нужно будет восстановить силы», — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон». Эксперт полностью поддерживает решение активно заняться внутренним туризмом. При этом наблюдатели не исключают, что ограничения на прием гостей для российских курортных отелей к 1 июня сняты не будут.
Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», тоже полон надежд относительно перспектив внутреннего туризма, однако его оценки сдержанны. «Да, мы можем говорить о притоке туристов с выездных направлений на курорты России. Но не стоит забывать, что многие туристы, которые отдыхают в Сочи каждый год, в этом году не смогут позволить себе такой роскоши. Думаю, объем сократится на 50%. Таким образом, приток новых туристов нивелируется проседанием устоявшегося потока. Мы будем рады, если по итогам года не уйдем в минус», — рассуждает эксперт.
Что касается цен, то, по словам Сергея Ромашкина, отельеры курортных регионов России не станут снижать цены после окончания карантина. Так, среднерыночная цена отеля в Сочи в августе находится на уровне 2 тыс. рублей на человека с трехразовым питанием. «Более того, слишком низкая цена может отпугнуть туриста. Ведь определяющим фактором станет не цена, а качество. Текущие события заставят путешественников более тщательно продумывать свои поездки, доверять только проверенным средствам размещения, если надо, то более дорогим», — говорит эксперт. Поэтому туристы с низким доходом будут отказываться от путешествий в пользу отдыха недалеко от дома.
Финансовый вопрос
Эти же тенденции будут определять и туризм международный. В первую очередь пандемия очень сильно затронула экономику. Многие потеряли в размере зарплаты или вовсе остались без работы. «Из-за этого выездной поток пойдет на спад по причине уменьшения количества новых бронирований. Те, кто ранее ездил в отпуск в бюджетные отели, скорее всего, временно откажутся от путешествий за границу и отдадут предпочтение коротким поездкам по России. Те, кто ранее выезжал по нескольку раз в год и мог позволить себе более дорогие туры, вероятно, будут продолжать отдыхать за границей, но подходить к выбору более тщательно. Как следствие, сами туры могут стать дороже, то есть подрастет средний чек», — говорит Яна Муромова.
Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ-Тур», уверен, что прежде всего поменяется географическая структура турпотока. «Туристы какое-то время будут оказываться от Франции, Италии и других популярных европейских стран в пользу экзотических направлений. Хитом станут островные государства — Сейшелы, Мальдивы, будет спрос и на ОАЭ, поскольку страна может предложить эксклюзивный, уединенный отдых. Из-за страха перед большими скоплениями людей туристы будут отдавать предпочтение дорогому размещению, например виллам, они не создают массовости и не нуждаются в ней. Отели, где в одном отсеке по 350 номеров, на время отойдут на второй план. Также вырастет спрос на индивидуальное обслуживание: индивидуальный трансфер, экскурсии».
Эксперты не исключают, что международный туризм станет уделом богатых, кто в меньшей степени пострадает во время кризиса (а кто-то и еще увеличит свое состояние). «По опыту можно предполагать, что и в этот раз быстрее всего будет восстанавливаться сегмент luxury-туризма», — считает Георгий Погосов, управляющий директор сети «Марселина Трэвел».
Те, кто раньше ездил в бюджетные отели Турции по системе «всё включено», теперь будут устраивать себе отдых на дачах. «При этом не исключаю, что вырастет объем организованных туристов. Ведь в эпоху тотальной экономии самостоятельным туристам будет очень выгодно пользоваться услугами туроператоров», — говорит Альзира Гуреева, коммерческий директор «Тропик Лэнд».
Новые коммуникации
Яна Муромова из ANEX Tour также не исключает, что в ближайшие пару лет возможен временный спад самостоятельного туризма. «Ситуация оказалась наглядной. Путешествуя пакетным туром с чартерным перелетом от туроператора, можно быть уверенным в том, что вас вернут домой. Путешествуя самостоятельно, такой гарантии нет. Отель может закрыться на карантин, авиакомпания — отменить полеты. Пакетные туры — это всегда организованный отдых по доступным ценам», — рассказала Яна Муромова.
В компании «TUI Россия» обратили внимание еще на один аспект, который станет важен в посткоронавирусной реальности. «Куда поехать безопасно, в каких отелях можно отдыхать, не опасаясь заразиться, есть ли возможность безопасно гулять по окрестностям, посещать музеи, магазины, кафе и т.д. Первое время такая информация будет только у профессиональных участников рынка, поэтому роль туроператоров и турагентов возрастет», — рассказали в пресс-службе туроператора.
Георгий Погосов выделяет в отдельный тренд увеличение доли турагентов, работающих удаленно. «Сейчас мы вынуждены быстро адаптироваться к новому поведению и образу мыслей путешественников. Мы видим, что туристам комфортно бронировать тур на удаленке. Да, сейчас это вынужденная мера. Но, думаю, так продолжится и дальше. Зачем же нам держать открытыми 5–6 офисов по Москве, если можно оставить несколько человек и снизить издержки. Но в любом случае это краткосрочная тенденция», — говорит эксперт.
Не занавес
В целом эксперты позитивно смотрят в будущее. Они уверены, что люди не перестанут путешествовать и индустрия останется востребована. Сначала максимальная персонализация приведет к росту спроса на индивидуальные туры, которыми смогут воспользоваться туристы с высокими достатком. Далее восстановится и массовый туризм.
Что касается участников рынка, то здесь всё решит естественный отбор. Эксперты отмечают, что в стремлении сэкономить, в том числе на отдыхе, не все туристы подходят осознанно к выбору турагента, который осуществляет подбор и бронирование. «Среди туроператоров будет также происходить чистка, некоторым не хватит ресурсов для возобновления деятельности. В большей степени это затронет нишевых или небольших поставщиков. На рынке останутся крупные, проверенные временем компании, которые уже не один год предлагают качественный продукт или услуги и, пережив данный кризис, смогут удержать или даже укрепить свои позиции», — заключила Яна Муромова.