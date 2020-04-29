Деньги на Сочи: как коронавирус изменит туристический бизнес

Перед туристическим бизнесом стоит задача понять, что будет «после коронавируса», и адаптироваться к новым условиям. Не исключено, что после снятия карантина люди первым делом захотят путешествовать. Вопрос — как и куда? И как изменятся приоритеты путешественников? «Известия» попросили экспертов рынка дать свои прогнозы относительно будущего отрасли.

Непривычная жизнь

Еще недавно поступали многочисленные жалобы на перегруз популярных курортов и мест отдыха. Но теперь раскрученные направления опустели и пока нет четкого понимания, когда с массового туризма будут сняты замки и как поведут себя путешественники . «Сложившаяся ситуация в мире является беспрецедентной, и по завершении пандемии коронавируса, затронувшей все страны, в структуре турпотока неизбежны изменения. Однако, по опыту прошлых лет и различных кризисных ситуаций, которые уже переживала отрасль, видно, что туристская индустрия восстанавливается достаточно быстро », — рассказал Воскан Арзуманов, генеральный директор «TEZ Tour Россия».

Рашад Мамедов, глава TBS Group, отметил, что положение осложняется тем, что и бизнес, и клиенты находятся в состоянии неизвестности. «Однако попытаться предугадать, как изменится поведение потребителя, можно уже сейчас», — говорит Рашад Мамедов.

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Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour, уверена, что турпотоки за границу и внутри страны будут меняться, хотя бы на время, пока рынок не восстановится. «Открытие границ будет поэтапным, возобновление туризма начнется с путешествий по стране. Поэтому регионы сейчас проявляют активность, а туроператоры начинают предлагать туры внутри России », — говорит эксперт.

Российский сценарий

Как минимум четыре туроператора планируют полетные программы в Сочи с начала лета. ANEX Tour впервые поставил цепочку в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы на AZUR Air. Все полетные программы AZUR Air в Сочи планируются с июня по октябрь, на них полетят и туристы ANEX Tour, и клиенты туроператора «Интурист». У «Библио-Глобуса» с 1 июня заявлены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на бортах авиакомпании «Россия», есть вылеты и из других городов. «TUI Россия» с 3 июня планирует отправлять туристов на «Уральских авиалиниях» из Москвы, Петербурга и Уфы.

« Цены подойдут даже туристам с ослабленными коронавирусом финансовыми возможностями. Туристы будут выбирать как пляжный отдых, так и отдых оздоровительный, в том числе в санаториях. Ведь после текущего отпуска нужно будет восстановить силы», — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон». Эксперт полностью поддерживает решение активно заняться внутренним туризмом. При этом наблюдатели не исключают, что ограничения на прием гостей для российских курортных отелей к 1 июня сняты не будут.

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Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», тоже полон надежд относительно перспектив внутреннего туризма, однако его оценки сдержанны. «Да, мы можем говорить о притоке туристов с выездных направлений на курорты России. Но не стоит забывать, что многие туристы, которые отдыхают в Сочи каждый год, в этом году не смогут позволить себе такой роскоши. Думаю, объем сократится на 50%. Таким образом, приток новых туристов нивелируется проседанием устоявшегося потока. Мы будем рады, если по итогам года не уйдем в минус», — рассуждает эксперт.

Что касается цен, то, по словам Сергея Ромашкина, отельеры курортных регионов России не станут снижать цены после окончания карантина. Так, среднерыночная цена отеля в Сочи в августе находится на уровне 2 тыс. рублей на человека с трехразовым питанием . «Более того, слишком низкая цена может отпугнуть туриста. Ведь определяющим фактором станет не цена, а качество. Текущие события заставят путешественников более тщательно продумывать свои поездки, доверять только проверенным средствам размещения, если надо, то более дорогим», — говорит эксперт. Поэтому туристы с низким доходом будут отказываться от путешествий в пользу отдыха недалеко от дома.

1_RIAN_6211911 Массовый отъезд туристов начался из Сочи 28 марта, когда в стране был объявлен общенациональный карантин. Большая часть отдыхающих, которых к тому моменту насчитывалось около 50 тыс., уже покинула город и окрестности, местные жители самоизолировались по домам. Почему думать об отдыхе на одном из самых популярных российских курортов не стоит как минимум до 1 июня — в фотогалерее «Известий» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 2_RIAN_6209922 В Сочи, по последним данным, выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции числятся 498 человек, которые прибыли из-за границы или контактировали с больными, 63 человека находятся в обсерваторе Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 4_RIAN_6208101 В городе закрыты все магазины, в том числе самый крупный торгово-развлекательный центр «Моремолл» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 5_RIAN_6208104 Запрещен доступ во все парки. От любопытных человеческих взглядов отдыхают птицы в орнитологическом парке, расположенном в Имеретинской низменности Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 6_RIAN_6205713 С 26 марта прекращена работа всех развлекательных и спортивных учреждений, кинотеатров и детских центров, закрыты рестораны и фудкорты, запрещено проведение экскурсий Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 7_RIAN_6209911 Все подходы к набережным перекрыты сигнальными лентами и мобильными ограждениями Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 10_RIAN_6207792 На горных курортах Сочи, таких как «Красная Поляна» и «Роза Хутор», до 1 июня закрыты все трассы Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 12_RIAN_6207801 Перекрыты подходы к подъемникам Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 11_RIAN_6207834 Закрыты все объекты инфраструктуры, рестораны, бары и столовые Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 8_RIAN_6211946 В Сочи работают мобильные отряды самоконтроля, которые выявляют нарушителей карантина. В них вошли представители полиции, казачества и органов местного самоуправления Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 9_RIAN_6209900 Отряды патрулируют парки, набережные, скверы и прочие общественные места, куда могут направиться уставшие от самоизоляции граждане Фото: РИА Новости/Артур Лебедев 3_RIAN_6210023 За последние дни курортную зону покинули более 7 тыс. человек. По данным на 6 апреля, в Сочи остаются более 6 тыс. туристов, которые прибыли на курорт до 28 марта. Бронирование и заселение отдыхающих прекращено до 1 июня. Нарушителей ждут штраф и закрытие объекта на срок до 90 суток. За нарушение карантина уже были закрыты гостевой дом в Красной Поляне, гостиница в Лазаревском районе, ресторан в Хостинском районе и ярмарка в Мацесте Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Финансовый вопрос

Эти же тенденции будут определять и туризм международный. В первую очередь пандемия очень сильно затронула экономику. Многие потеряли в размере зарплаты или вовсе остались без работы. «Из-за этого выездной поток пойдет на спад по причине уменьшения количества новых бронирований. Те, кто ранее ездил в отпуск в бюджетные отели, скорее всего, временно откажутся от путешествий за границу и отдадут предпочтение коротким поездкам по России. Те, кто ранее выезжал по нескольку раз в год и мог позволить себе более дорогие туры, вероятно, будут продолжать отдыхать за границей, но подходить к выбору более тщательно. Как следствие, сами туры могут стать дороже, то есть подрастет средний чек», — говорит Яна Муромова.

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Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ-Тур», уверен, что прежде всего поменяется географическая структура турпотока. «Туристы какое-то время будут оказываться от Франции, Италии и других популярных европейских стран в пользу экзотических направлений. Хитом станут островные государства — Сейшелы, Мальдивы, будет спрос и на ОАЭ , поскольку страна может предложить эксклюзивный, уединенный отдых. Из-за страха перед большими скоплениями людей туристы будут отдавать предпочтение дорогому размещению, например виллам, они не создают массовости и не нуждаются в ней. Отели, где в одном отсеке по 350 номеров, на время отойдут на второй план. Также вырастет спрос на индивидуальное обслуживание: индивидуальный трансфер, экскурсии».

Эксперты не исключают, что международный туризм станет уделом богатых, кто в меньшей степени пострадает во время кризиса (а кто-то и еще увеличит свое состояние). «По опыту можно предполагать, что и в этот раз быстрее всего будет восстанавливаться сегмент luxury-туризма», — считает Георгий Погосов, управляющий директор сети «Марселина Трэвел».

Те, кто раньше ездил в бюджетные отели Турции по системе «всё включено», теперь будут устраивать себе отдых на дачах. «При этом не исключаю, что вырастет объем организованных туристов. Ведь в эпоху тотальной экономии самостоятельным туристам будет очень выгодно пользоваться услугами туроператоров», — говорит Альзира Гуреева, коммерческий директор «Тропик Лэнд».

Новые коммуникации

Яна Муромова из ANEX Tour также не исключает, что в ближайшие пару лет возможен временный спад самостоятельного туризма. «Ситуация оказалась наглядной. Путешествуя пакетным туром с чартерным перелетом от туроператора, можно быть уверенным в том, что вас вернут домой. Путешествуя самостоятельно, такой гарантии нет. Отель может закрыться на карантин, авиакомпания — отменить полеты. Пакетные туры — это всегда организованный отдых по доступным ценам », — рассказала Яна Муромова.

Т4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В компании «TUI Россия» обратили внимание еще на один аспект, который станет важен в посткоронавирусной реальности. « Куда поехать безопасно, в каких отелях можно отдыхать, не опасаясь заразиться, есть ли возможность безопасно гулять по окрестностям, посещать музеи, магазины, кафе и т.д. Первое время такая информация будет только у профессиональных участников рынка, поэтому роль туроператоров и турагентов возрастет », — рассказали в пресс-службе туроператора.

Георгий Погосов выделяет в отдельный тренд увеличение доли турагентов, работающих удаленно. «Сейчас мы вынуждены быстро адаптироваться к новому поведению и образу мыслей путешественников. Мы видим, что туристам комфортно бронировать тур на удаленке. Да, сейчас это вынужденная мера. Но, думаю, так продолжится и дальше. Зачем же нам держать открытыми 5–6 офисов по Москве, если можно оставить несколько человек и снизить издержки. Но в любом случае это краткосрочная тенденция», — говорит эксперт.

Не занавес

В целом эксперты позитивно смотрят в будущее. Они уверены, что люди не перестанут путешествовать и индустрия останется востребована. Сначала максимальная персонализация приведет к росту спроса на индивидуальные туры, которыми смогут воспользоваться туристы с высокими достатком. Далее восстановится и массовый туризм.

Т5 Фото: ТАСС/Михаил Терещенко