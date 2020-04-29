 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Деньги на Сочи: как коронавирус изменит туристический бизнес

Требования к путешествиям станут кардинально иными
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Главный слайд
Начало статьи
Деньги на Сочи: как коронавирус изменит туристический бизнес
2020-04-24 21:29:28">
2020-04-24 21:29:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед туристическим бизнесом стоит задача понять, что будет «после коронавируса», и адаптироваться к новым условиям. Не исключено, что после снятия карантина люди первым делом захотят путешествовать. Вопрос — как и куда? И как изменятся приоритеты путешественников? «Известия» попросили экспертов рынка дать свои прогнозы относительно будущего отрасли.

Непривычная жизнь

Соблюдай дистанцию: туры переносят на 2021 год по ценам текущего
Туристов пытаются убедить сохранить бронирования

Еще недавно поступали многочисленные жалобы на перегруз популярных курортов и мест отдыха. Но теперь раскрученные направления опустели и пока нет четкого понимания, когда с массового туризма будут сняты замки и как поведут себя путешественники. «Сложившаяся ситуация в мире является беспрецедентной, и по завершении пандемии коронавируса, затронувшей все страны, в структуре турпотока неизбежны изменения. Однако, по опыту прошлых лет и различных кризисных ситуаций, которые уже переживала отрасль, видно, что туристская индустрия восстанавливается достаточно быстро», — рассказал Воскан Арзуманов, генеральный директор «TEZ Tour Россия».

Рашад Мамедов, глава TBS Group, отметил, что положение осложняется тем, что и бизнес, и клиенты находятся в состоянии неизвестности. «Однако попытаться предугадать, как изменится поведение потребителя, можно уже сейчас», — говорит Рашад Мамедов.

Т1
Крым
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Яна Муромова, заместитель генерального директора ANEX Tour, уверена, что турпотоки за границу и внутри страны будут меняться, хотя бы на время, пока рынок не восстановится. «Открытие границ будет поэтапным, возобновление туризма начнется с путешествий по стране. Поэтому регионы сейчас проявляют активность, а туроператоры начинают предлагать туры внутри России», — говорит эксперт.

Строгие каникулы: туристы отказываются от поездок по России
Отели и туроператоры надеются, что летний сезон состоится

Российский сценарий

Как минимум четыре туроператора планируют полетные программы в Сочи с начала лета. ANEX Tour впервые поставил цепочку в Сочи из Москвы, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга, Уфы на AZUR Air. Все полетные программы AZUR Air в Сочи планируются с июня по октябрь, на них полетят и туристы ANEX Tour, и клиенты туроператора «Интурист». У «Библио-Глобуса» с 1 июня заявлены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга на бортах авиакомпании «Россия», есть вылеты и из других городов. «TUI Россия» с 3 июня планирует отправлять туристов на «Уральских авиалиниях» из Москвы, Петербурга и Уфы.

«Цены подойдут даже туристам с ослабленными коронавирусом финансовыми возможностями. Туристы будут выбирать как пляжный отдых, так и отдых оздоровительный, в том числе в санаториях. Ведь после текущего отпуска нужно будет восстановить силы», — говорит Алексан Мкртчян, директор сети турагентств «Розовый Слон». Эксперт полностью поддерживает решение активно заняться внутренним туризмом. При этом наблюдатели не исключают, что ограничения на прием гостей для российских курортных отелей к 1 июня сняты не будут.

Т2
Отель
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Подайте на проживание: отельеры массово просят Booking снизить комиссии
Бизнес-объединения обратились к системе онлайн-бронирования с просьбой помочь гостиницам пережить кризис

Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», тоже полон надежд относительно перспектив внутреннего туризма, однако его оценки сдержанны. «Да, мы можем говорить о притоке туристов с выездных направлений на курорты России. Но не стоит забывать, что многие туристы, которые отдыхают в Сочи каждый год, в этом году не смогут позволить себе такой роскоши. Думаю, объем сократится на 50%. Таким образом, приток новых туристов нивелируется проседанием устоявшегося потока. Мы будем рады, если по итогам года не уйдем в минус», — рассуждает эксперт.

Что касается цен, то, по словам Сергея Ромашкина, отельеры курортных регионов России не станут снижать цены после окончания карантина. Так, среднерыночная цена отеля в Сочи в августе находится на уровне 2 тыс. рублей на человека с трехразовым питанием. «Более того, слишком низкая цена может отпугнуть туриста. Ведь определяющим фактором станет не цена, а качество. Текущие события заставят путешественников более тщательно продумывать свои поездки, доверять только проверенным средствам размещения, если надо, то более дорогим», — говорит эксперт. Поэтому туристы с низким доходом будут отказываться от путешествий в пользу отдыха недалеко от дома.

1_RIAN_6211911
Сочи на карантине
Массовый отъезд туристов начался из Сочи 28 марта, когда в стране был объявлен общенациональный карантин. Большая часть отдыхающих, которых к тому моменту насчитывалось около 50 тыс., уже покинула город и окрестности, местные жители самоизолировались по домам. Почему думать об отдыхе на одном из самых популярных российских курортов не стоит как минимум до 1 июня — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
2_RIAN_6209922
Сочи на карантине
В Сочи, по последним данным, выявлено 10 случаев заражения коронавирусом. В режиме самоизоляции числятся 498 человек, которые прибыли из-за границы или контактировали с больными, 63 человека находятся в обсерваторе
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
4_RIAN_6208101
Сочи на карантине
В городе закрыты все магазины, в том числе самый крупный торгово-развлекательный центр «Моремолл»
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
5_RIAN_6208104
Сочи на карантине
Запрещен доступ во все парки. От любопытных человеческих взглядов отдыхают птицы в орнитологическом парке, расположенном в Имеретинской низменности
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
6_RIAN_6205713
Сочи на карантине
С 26 марта прекращена работа всех развлекательных и спортивных учреждений, кинотеатров и детских центров, закрыты рестораны и фудкорты, запрещено проведение экскурсий
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
7_RIAN_6209911
Сочи на карантине
Все подходы к набережным перекрыты сигнальными лентами и мобильными ограждениями
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
10_RIAN_6207792
Сочи на карантине
На горных курортах Сочи, таких как «Красная Поляна» и «Роза Хутор», до 1 июня закрыты все трассы
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
12_RIAN_6207801
Сочи на карантине
Перекрыты подходы к подъемникам
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
11_RIAN_6207834
Сочи на карантине
Закрыты все объекты инфраструктуры, рестораны, бары и столовые
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
8_RIAN_6211946
Сочи на карантине
В Сочи работают мобильные отряды самоконтроля, которые выявляют нарушителей карантина. В них вошли представители полиции, казачества и органов местного самоуправления
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
9_RIAN_6209900
Сочи на карантине
Отряды патрулируют парки, набережные, скверы и прочие общественные места, куда могут направиться уставшие от самоизоляции граждане
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
3_RIAN_6210023
Сочи на карантине
За последние дни курортную зону покинули более 7 тыс. человек. По данным на 6 апреля, в Сочи остаются более 6 тыс. туристов, которые прибыли на курорт до 28 марта. Бронирование и заселение отдыхающих прекращено до 1 июня. Нарушителей ждут штраф и закрытие объекта на срок до 90 суток. За нарушение карантина уже были закрыты гостевой дом в Красной Поляне, гостиница в Лазаревском районе, ресторан в Хостинском районе и ярмарка в Мацесте
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Финансовый вопрос

Эти же тенденции будут определять и туризм международный. В первую очередь пандемия очень сильно затронула экономику. Многие потеряли в размере зарплаты или вовсе остались без работы. «Из-за этого выездной поток пойдет на спад по причине уменьшения количества новых бронирований. Те, кто ранее ездил в отпуск в бюджетные отели, скорее всего, временно откажутся от путешествий за границу и отдадут предпочтение коротким поездкам по России. Те, кто ранее выезжал по нескольку раз в год и мог позволить себе более дорогие туры, вероятно, будут продолжать отдыхать за границей, но подходить к выбору более тщательно. Как следствие, сами туры могут стать дороже, то есть подрастет средний чек», — говорит Яна Муромова.

Т3
Эмираты
Фото: Depositphotos
Оставят без обеда: Турция может отказаться от системы «всё включено»
Отели ищут альтернативные модели работы

Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ-Тур», уверен, что прежде всего поменяется географическая структура турпотока. «Туристы какое-то время будут оказываться от Франции, Италии и других популярных европейских стран в пользу экзотических направлений. Хитом станут островные государства — Сейшелы, Мальдивы, будет спрос и на ОАЭ, поскольку страна может предложить эксклюзивный, уединенный отдых. Из-за страха перед большими скоплениями людей туристы будут отдавать предпочтение дорогому размещению, например виллам, они не создают массовости и не нуждаются в ней. Отели, где в одном отсеке по 350 номеров, на время отойдут на второй план. Также вырастет спрос на индивидуальное обслуживание: индивидуальный трансфер, экскурсии».

Эксперты не исключают, что международный туризм станет уделом богатых, кто в меньшей степени пострадает во время кризиса (а кто-то и еще увеличит свое состояние). «По опыту можно предполагать, что и в этот раз быстрее всего будет восстанавливаться сегмент luxury-туризма», — считает Георгий Погосов, управляющий директор сети «Марселина Трэвел».

Те, кто раньше ездил в бюджетные отели Турции по системе «всё включено», теперь будут устраивать себе отдых на дачах. «При этом не исключаю, что вырастет объем организованных туристов. Ведь в эпоху тотальной экономии самостоятельным туристам будет очень выгодно пользоваться услугами туроператоров», — говорит Альзира Гуреева, коммерческий директор «Тропик Лэнд».

Новые коммуникации

Яна Муромова из ANEX Tour также не исключает, что в ближайшие пару лет возможен временный спад самостоятельного туризма. «Ситуация оказалась наглядной. Путешествуя пакетным туром с чартерным перелетом от туроператора, можно быть уверенным в том, что вас вернут домой. Путешествуя самостоятельно, такой гарантии нет. Отель может закрыться на карантин, авиакомпания — отменить полеты. Пакетные туры — это всегда организованный отдых по доступным ценам», — рассказала Яна Муромова.

Т4
Аэропорт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Поедем в номера: отели внедряют концепцию «самоизоляция»
Гостиницы предлагают услугу ухода на карантин

В компании «TUI Россия» обратили внимание еще на один аспект, который станет важен в посткоронавирусной реальности. «Куда поехать безопасно, в каких отелях можно отдыхать, не опасаясь заразиться, есть ли возможность безопасно гулять по окрестностям, посещать музеи, магазины, кафе и т.д. Первое время такая информация будет только у профессиональных участников рынка, поэтому роль туроператоров и турагентов возрастет», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Георгий Погосов выделяет в отдельный тренд увеличение доли турагентов, работающих удаленно. «Сейчас мы вынуждены быстро адаптироваться к новому поведению и образу мыслей путешественников. Мы видим, что туристам комфортно бронировать тур на удаленке. Да, сейчас это вынужденная мера. Но, думаю, так продолжится и дальше. Зачем же нам держать открытыми 5–6 офисов по Москве, если можно оставить несколько человек и снизить издержки. Но в любом случае это краткосрочная тенденция», — говорит эксперт.

Не занавес

В целом эксперты позитивно смотрят в будущее. Они уверены, что люди не перестанут путешествовать и индустрия останется востребована. Сначала максимальная персонализация приведет к росту спроса на индивидуальные туры, которыми смогут воспользоваться туристы с высокими достатком. Далее восстановится и массовый туризм.

Т5
туристическое агентство
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Что касается участников рынка, то здесь всё решит естественный отбор. Эксперты отмечают, что в стремлении сэкономить, в том числе на отдыхе, не все туристы подходят осознанно к выбору турагента, который осуществляет подбор и бронирование. «Среди туроператоров будет также происходить чистка, некоторым не хватит ресурсов для возобновления деятельности. В большей степени это затронет нишевых или небольших поставщиков. На рынке останутся крупные, проверенные временем компании, которые уже не один год предлагают качественный продукт или услуги и, пережив данный кризис, смогут удержать или даже укрепить свои позиции», — заключила Яна Муромова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Каждый сам у себя: как ЕС развивает внутренний туризм из-за COVID-19
В этом году в Европу прибудет на 39% меньше путешественников
Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Как гарантировать, что приезжие не больны коронавирусной инфекцией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020