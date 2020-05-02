Жителя Петербурга задержали за стрельбу с балкона по прохожему

Сотрудники петербургской полиции задержали жителя города, открывшего стрельбу по прохожему с балкона своей квартиры. Об этом 2 мая рассказали в управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В Приморском районе полицейские задержали мужчину, который из хулиганских побуждений стрелял с балкона», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей. Инцидент произошел 1 мая вечером, уточнили в полиции.

О стрельбе полицейским сообщил прохожий. Стражи порядка выяснили, что стрельба велась из дома номер 49, корпус 2 по Богатырскому проспекту. Огонь велся из травматического пистолета с балкона квартиры на пятом этаже по прохожему.

Мужчина не пострадал, оружие изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В апреле петербургский бизнесмен открыл стрельбу по оппоненту во время конфликта в магазине. Инцидент произошел на Краснопутилковской улице.