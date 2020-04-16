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В машине обстрелявшего полицейских в Дагестане нашли оружие и СВУ

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Фото: РИА Новости/Абдула Магомедов
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Оружие, самодельное взрывное устройство (СВУ) и пакет с порошком белого цвета обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего полицейских в Дагестане и убитого ответным огнем. Об этом в четверг, 16 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.

«В ходе осмотра места происшествия в салоне автомашины были обнаружены автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом, самодельное взрывное устройство, большое количество продуктов питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около 5:00 в Табасаранском районе Дагестана. Полицейские пытались остановить автомобиль для досмотра. Водитель открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и был убит ответным огнем.

Личность нападавшего устанавливается.

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