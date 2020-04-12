Прямой эфир

В Москве полицейские попали под обстрел во время вызова в квартиру

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов в одну из столичных квартир. Инцидент произошел в доме на Воронцовских прудах. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина выстрелил в полицейских через дверь квартиры не менее семи раз. При этом он был осведомлен, что за дверью находятся люди.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру после вызова одного из дольщиков жилплощади. Его не пускали внутрь жилья. Когда он вместе с полицейскими попытался вскрыть дверь квартиры, с другой стороны послышались выстрелы.

Открывший огонь, как отмечает телеканал, является знакомым одного из дольщиков квартиры. Жилплощадь в 700 кв. м ранее принадлежала семье бизнесмена-строителя, но после развода бывшая супруга предпринимателя продала свою часть.

После стрельбы мужчина сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля сообщалось, что на улице Кременчугской в Москве произошла стрельба. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП ранения получил по меньшей мере один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Украине задержали стрелявшего из дома по полицейским мужчину
Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили на юго-востоке Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020