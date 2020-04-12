В Москве полицейские попали под обстрел во время вызова в квартиру

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приехавшим на вызов в одну из столичных квартир. Инцидент произошел в доме на Воронцовских прудах. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина выстрелил в полицейских через дверь квартиры не менее семи раз. При этом он был осведомлен, что за дверью находятся люди.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру после вызова одного из дольщиков жилплощади. Его не пускали внутрь жилья. Когда он вместе с полицейскими попытался вскрыть дверь квартиры, с другой стороны послышались выстрелы.

Открывший огонь, как отмечает телеканал, является знакомым одного из дольщиков квартиры. Жилплощадь в 700 кв. м ранее принадлежала семье бизнесмена-строителя, но после развода бывшая супруга предпринимателя продала свою часть.

После стрельбы мужчина сдался полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля сообщалось, что на улице Кременчугской в Москве произошла стрельба. По данным РЕН ТВ, в результате ЧП ранения получил по меньшей мере один человек.