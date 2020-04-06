Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили на юго-востоке Москвы

В столичной Капотне было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением, сообщает 6 апреля РЕН ТВ.

Уточняется, что раненого мужчину высадили на 1-м Капотнинском проезде из автомобиля марки BMW, который скрылся с места инцидента. Пострадавший скончался от полученных ран.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

5 апреля мужчина расстрелял пять человек в поселке Елатьма под Рязанью. Предполагается, что он открыл огонь по группе молодых людей из-за того, что они сильно шумели.