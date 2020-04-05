Прямой эфир

Расстрелявший пять человек в Рязанской области назвал свой мотив

0
Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подозреваемый в убийстве пяти соседей Антон Ф. дал признательные показания и объяснил мотив преступления, сообщили 5 апреля в СК РФ.

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек. Главное

На допросе мужчина заверил, что расстрелял пять человек из охотничьего ружья в целях самообороны.

Решением суда мужчина отправлен под арест.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в поселке Елатьма. Из-за шума под окнами и возникшей словесной перепалки с соседями 31-летний Антон Ф. открыл по ним огонь из ружья.

Жертвами стрельбы стали Евгений и Кристина Тогуновы, Виктор Капитонов, Максим Ухов и Илья Кондрашов.

Всем погибшим от 22 лет до 31 года.

Известно, что ружье было зарегистрировано и находилось в квартире подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». Мужчине назначена психиатрическая экспертиза.

Однако, по словам местных жителей, Антон Ф. и так состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее СК опубликовал видео с места происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанный за убийство под Рязанью пройдет психиатрическую экспертизу
СК возбудил уголовное дело по факту убийства пяти человек под Рязанью

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020