Расстрелявший пять человек в Рязанской области назвал свой мотив

Подозреваемый в убийстве пяти соседей Антон Ф. дал признательные показания и объяснил мотив преступления, сообщили 5 апреля в СК РФ.

На допросе мужчина заверил, что расстрелял пять человек из охотничьего ружья в целях самообороны.

Решением суда мужчина отправлен под арест.

«По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 5 апреля в поселке Елатьма. Из-за шума под окнами и возникшей словесной перепалки с соседями 31-летний Антон Ф. открыл по ним огонь из ружья.

Жертвами стрельбы стали Евгений и Кристина Тогуновы, Виктор Капитонов, Максим Ухов и Илья Кондрашов.

Всем погибшим от 22 лет до 31 года.

Известно, что ружье было зарегистрировано и находилось в квартире подозреваемого.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух или более лиц». Мужчине назначена психиатрическая экспертиза.

Однако, по словам местных жителей, Антон Ф. и так состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее СК опубликовал видео с места происшествия.