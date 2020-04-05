В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек. Главное

В поселке Елатьма Касимовского района Рязанской области вечером в субботу, 4 апреля, 31-летний местный житель Антон Ф. убил пятерых человек. Трагедия произошла после того, как он сделал замечание компании молодых людей, которые шумели под его окнами.

Что известно

По данным телеканала РЕН ТВ, погибшие ― Евгений и Кристина Тогуновы, а также Виктор Капитонов, Максим Ухов и Илья Кондрашов. Вечером в субботу они громко разговаривали на улице, что не понравилось 31-летнему местному жителю. После словесной перепалки он взял свое охотничье ружье, вышел в подъезд и выстрелил в четырех молодых людей в возрасте от 24 лет до 31 года и в 22-летнюю девушку. По предварительным данным, три человека погибли на месте. Еще двое успели выбежать на улицу, но нападавший успел выстрелить и в них.

Известно, что ружье было зарегистрировано и находилось в квартире подозреваемого. Сам Антон Ф. попытался скрыться, но его задержали.

Ведется расследование

По данному факту сотрудниками Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Убийство двух или более лиц». В жилище подозреваемого произведен обыск, орудие преступления изъято. Речь идет об охотничьем карабине «Вепрь». Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, задержанному назначат психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволит установить психологические особенности человека и мотивы его действий.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов получил информацию о трагедии и также следит за расследованием преступления.

Рассказы соседей

Местные жители рассказали РЕН ТВ, что мужчине за убийство ничего не будет ― по их словам, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Один из соседей рассказал журналистам, что около 22 часов вечера услышал выстрелы.

«Какие-то хлопки. Вышел сюда [в подъезд], здесь уже стояли люди. Запах стоял сильный», ― рассказал он.

По его словам, погибшие лежали на первом этаже. Через некоторое время на место прибыли сотрудники полиции и всё оцепили.

«Что про этого человека могу сказать? В принципе, ничего плохого вот так уж прям… Своеобразный он был», ― рассказал мужчина.

При этом он отметил, что не может сказать, что его сосед «какой-то неадекватный». По его словам, однажды Антон Ф. помогал его жене, у которой были проблемы с машиной. Про психические проблемы соседа собеседник журналистов ничего не знал.