Опубликовано видео с места расстрела пяти человек в Рязанской области

В Рязанской области мужчина расстрелял компанию из пяти человек. Все они погибли. Причиной убийства мог стать конфликт из-за шума. Для поисков подозреваемого использовали вертолет. Его удалось задержать через два часа. Оружие убийства — охотничий карабин «Вепрь» — нашли в квартире подозреваемого.