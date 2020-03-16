Неизвестный обстрелял двух девушек-промоутеров в Москве из шума

В столичном районе Люблино мужчина выстрелил из пневматического оружия в двух девушек-промоутеров, которые через громкоговоритель приглашали покупателей зайти в магазин женской одежды на распродажу.

Местный житель попал в них прямо из окна одного из домов. Одна девушка была ранена в ногу, а второй пуля попала в капюшон.

В обстоятельствах случившегося разбирается полиция.