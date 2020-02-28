Украинские СМИ раскрыли подробности расстрелов на Майдане
Сотрудники украинских правоохранительных органов стали первыми жертвами кровопролитных событий на Майдане 20 февраля 2014 года. Таковы материалы экспертизы, которую опубликовали украинские СМИ.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Сотрудники украинских правоохранительных органов стали первыми жертвами кровопролитных событий на Майдане 20 февраля 2014 года. Таковы материалы экспертизы, которую опубликовали украинские СМИ.
Подробнее — в сюжете «Известий».