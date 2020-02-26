Ураган сорвал крышу казармы ВСУ в Николаеве

По украинскому Николаеву прошел сильный ураган. Скорость ветра достигала 38 м/с. На набережной из-за непогоды рухнул понтонный мост. Повалены несколько деревьев — они повредили часть теплосетей, без отопления остались 10 домов и детский сад. Сейчас здесь проводят ремонтные работы.

На военном полигоне Широкий Лан рухнул палаточный городок, личный состав центра провел демонтаж и ремонт палаток. Ветер снес кровлю у полсотни домов и десятков школ — в некоторых гимназиях детей заводят в здание через запасной выход.