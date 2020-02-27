Украинец пытался сжечь себя у здания офиса Зеленского в Киеве
Неизвестный пытался поджечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга против медицинской реформы
Огонь потушили другие участники акции. Мужчина выжил, но получил ожоги.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Неизвестный пытался поджечь себя у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского во время митинга против медицинской реформы
Огонь потушили другие участники акции. Мужчина выжил, но получил ожоги.
Подробнее — в сюжете «Известий».