В Тульской области задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским

В Тульской области задержан подозреваемый, открывший стрельбу по полицейским. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«В Веневском районе Тульской области местный житель открыл стрельбу по охотникам, а затем и по прибывшим на место сотрудникам следственно-оперативной группы», — говорится в заявлении.

Место происшествия удалось оцепить и 64-летний неоднократно судимый местный житель был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него ружье, винтовку, боеприпасы и муляж гранаты. Позже выяснилось, что оружие у мужчины было не зарегистрировано.

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