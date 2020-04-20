Прямой эфир

Владелец магазина в Санкт-Петербурге устроил там стрельбу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Петербургский бизнесмен открыл стрельбу по оппоненту во время ссоры в магазине. Инцидент произошел на Краснопутилковской улице.

Наливай да бей: соседские попойки завершаются стрельбой
Граждане не всегда удачно находят себе занятия на время самоизоляции

По информации РЕН ТВ, стрелок является владельцем магазина. 19 апреля он поругался со знакомым и выстрелил в него не меньше шести раз. Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, решается вопрос об уголовном деле.

Телеканал «78» со ссылкой на полицейское управление города сообщает, что мужчины вместе пили спиртное в торговом павильоне внутри универсама. Что послужило причиной ссоры, не уточняется.

15 апреля в Москве нетрезвый мужчина открыл стрельбу в жилом доме на улице Окской. В результате был ранен один человек. 46-летний стрелок, который ранее уже имел проблемы с законом, заперся в квартире. Позже его задержали. По предварительным данным, в ходе совместного застолья он выстрелил гостю в ногу дробью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейский застрелен в штате Техас
В машине обстрелявшего полицейских в Дагестане нашли оружие и СВУ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020