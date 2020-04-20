Владелец магазина в Санкт-Петербурге устроил там стрельбу

Петербургский бизнесмен открыл стрельбу по оппоненту во время ссоры в магазине. Инцидент произошел на Краснопутилковской улице.

По информации РЕН ТВ, стрелок является владельцем магазина. 19 апреля он поругался со знакомым и выстрелил в него не меньше шести раз. Составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, решается вопрос об уголовном деле.

Телеканал «78» со ссылкой на полицейское управление города сообщает, что мужчины вместе пили спиртное в торговом павильоне внутри универсама. Что послужило причиной ссоры, не уточняется.

15 апреля в Москве нетрезвый мужчина открыл стрельбу в жилом доме на улице Окской. В результате был ранен один человек. 46-летний стрелок, который ранее уже имел проблемы с законом, заперся в квартире. Позже его задержали. По предварительным данным, в ходе совместного застолья он выстрелил гостю в ногу дробью.