Полицейский застрелен в штате Техас

Один полицейский погиб, еще двое госпитализированы в результате стрельбы в американском штате Техас. Об этом 18 апреля сообщает издание KXAN.

Инцидент произошел в городе Сан-Маркос. В полицию поступил звонок с информацией о домашнем насилии в гостинице Twin Lake Villas. Когда правоохранители прибыли на место вызова, мужчина, забаррикадировавшийся в апартаментах, открыл по ним огонь из винтовки.

В результате один офицер погиб на месте, еще двое были госпитализированы, им провели операции. Согласно рапорту, один из раненых находится в тяжелом состоянии.

В свою очередь, стрелок скончался от ранения, которое нанес себе сам.

«Сегодняшняя стрельба в Сан-Маркосе — мрачное напоминание о служении и жертве, которую каждый день приносят наши смелые мужчины и женщины в правоохранительных органах, чтобы обеспечить нам безопасность», — заявил губернатор штата Техас Грег Эббот.

16 апреля водитель в Дагестане открыл огонь из своего автомобиля по полицейским, после чего стрелка ликвидировали ответным огнем.