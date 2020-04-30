Собянин объявил об усилении мер безопасности в Москве на майские праздники

В Москве будут усилены меры безопасности в период майских праздников, на улицы города выйдут 13 тыс. сотрудников Росгвардии. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«В обычные дни у нас на улицы каждый день выходило около 2,5 тыс. патрульных. Сейчас выходит 9 тыс., а в праздничные дни будет выходить 13 тыс. Стало на порядок больше полицейских, Росгвардии, которые патрулируют город», ― рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в этот день Собянин сообщил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице стабилизировалась. По его словам, подобные выводы можно сделать исходя из динамики заболеваемости в течение последних пяти-семи дней.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля он был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 30 апреля в России общее число заболевших достигло 106 498 человек, умерли 1073 пациента, выздоровели ― 11 619.

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