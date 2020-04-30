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«Нормандская четверка» считает необходимым продолжение работы СММ ОБСЕ

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Участники переговоров в нормандском формате считают необходимым продолжение работы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. Об этом заявил журналистам в четверг, 30 апреля, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам онлайн-переговоров со своими коллегами из России, Франции и Украины.

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Он также призвал призвал не злоупотреблять необходимостью охраны здоровья в условиях эпидемии коронавируса для ограничения работы ОБСЕ в Донбассе. «Охраной здоровья в условиях пандемии нельзя злоупотреблять как аргументом для помех работе ОБСЕ на месте», — цитирует «РИА Новости» слова Мааса.

Он отметил, что также необходимо обеспечить доступ Международного комитета Красного Креста, по которому на видеоконференции было достигнуто решение. При этом он не рассказал, о каком именно решении идет речь.

Министр назвал достижение устойчивого и долгосрочного перемирия в Донбассе приоритетом в работе «нормандской четверки» — Германии, России, Украины и Франции, сообщает «Интерфакс»

«Мы договорились, что хотим реализовать режим прекращения огня», — добавил Маас.

Ранее 30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогу видеоконференции «четверки» сообщил о договоренности глав МИД стран, что Трехсторонняя контактная группа в ближайшее время определит дату прекращения огня в Донбассе.

В апреле должна была состояться встреча лидеров стран «четверки» в Берлине, однако инициатива так и не была реализована. Украинский министр назвал саммит лидеров необходимым, но говорить о дате его проведения пока рано — обсуждать этот вопрос можно после появления конкретных результатов выполнения парижских договоренностей, добавил Кулеба.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Киев саботировал политическую часть договоренностей по Донбассу и фактически сорвал апрельскую встречу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и его закрепление в законодательстве страны, а все парижские договоренности блокируются из-за позиции Киева.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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