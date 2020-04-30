В Кремле представили свою позицию по урегулированию в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 30 апреля, рассказал, как в Кремле видят мир на Донбассе.

«Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир на Украине — выполнение минского комплекса мер — от «А» до «Я», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в принятых соглашениях нет двусмысленных трактовок. Таким образом, по его мнению, необходимо выполнить условия договоренностей без каких-либо противоречий.

«Читайте минский комплекс мер. Это основополагающий документ», — добавил Песков.

Ранее в этот же день Песков заявил, что в Кремле вынуждены констатировать отсутствие прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу. Он напомнил, что встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины пройдет в онлайн-формате не позднее 30 апреля, в рамках переговоров стороны обсудят урегулирование конфликта.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане возвращения Донбасса. Он заверил, что территория вернется под контроль Киева, как только регион покинут войска

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.