Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мишустин пообещал выдать допсредства находящимся за рубежом россиянам
Общество
Москвичам пообещали дождь на 9 мая
Армия
Авиация провела тренировочный полет над Петербургом перед Днем Победы
Мир
В ВОЗ заявили о неизбежности второй волны коронавируса в мире
Мир
В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу
Общество
Частным медорганизациям выделят 577 млн рублей на помощь пожилым
Сюжет:

В Кремле представили свою позицию по урегулированию в Донбассе

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 30 апреля, рассказал, как в Кремле видят мир на Донбассе.

«Надежда только на особый статус»
«Известия» выяснили, как жители Донбасса относятся к минским договоренностям спустя пять лет после их заключения

«Для Кремля в идеале мир на Донбассе и мир на Украине — выполнение минского комплекса мер — от «А» до «Я», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что в принятых соглашениях нет двусмысленных трактовок. Таким образом, по его мнению, необходимо выполнить условия договоренностей без каких-либо противоречий.

«Читайте минский комплекс мер. Это основополагающий документ», — добавил Песков.

Ранее в этот же день Песков заявил, что в Кремле вынуждены констатировать отсутствие прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу. Он напомнил, что встреча глав МИД России, Германии, Франции и Украины пройдет в онлайн-формате не позднее 30 апреля, в рамках переговоров стороны обсудят урегулирование конфликта.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем плане возвращения Донбасса. Он заверил, что территория вернется под контроль Киева, как только регион покинут войска

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе
В ДНР обвинили Киев в торможении политического урегулирования в Донбассе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020