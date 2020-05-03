Весеннее благосостояние: в кабмине обсуждают заморозку бюджетного правила

В правительстве обсуждают приостановку работы бюджетного правила, рассказали «Известиям» два близких к кабмину источника. После его заморозки ресурсами ФНБ можно будет заменить трансферты в Пенсионный фонд из федерального бюджета. Это позволит потратить больше средств, чем сейчас допускается, пояснили один из вероятных механизмов собеседники «Известий» . Однако, по словам одного из источников, консенсуса по этому вопросу в правительстве нет: Минфин выступает против приостановки правила, ему оппонирует первый вице-премьер Андрей Белоусов, с 30 апреля исполняющий обязанности главы кабмина. Опрошенные эксперты полагают, что в связи с экстраординарностью ситуации излишнее сбережение резервов может быть вредно.

Тратить или не тратить

В Минфине на данный момент не видят необходимости в приостановке работы бюджетного правила, сказал источник, близкий к кабмину . В правительстве такой шаг, по его словам, мало кто поддерживает.

— Денег в бюджете хватит, если ответственно подходить к мерам поддержки экономики и не раздавать средства тем, кто реально может преодолеть кризис без особых сложностей . Если порушить систему (бюджетного правила. — «Известия») сейчас, то восстановиться потом будет в разы сложнее, — заявил собеседник «Известий».

минфин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Он добавил, что заявки на помощь приходят в том числе и от таких отраслей и компаний, которым должно быть «просто стыдно просить поддержки».

Справка «Известий» Согласно бюджетному кодексу, ФНБ предназначен для софинансирования добровольных пенсионных накоплений, а также покрытия дефицита федеральной казны и бюджета ПФР. Он формируется за счет доходов от продажи нефти выше так называемой цены отсечения. Она ежегодно индексируется и на 2020 год составляет $42,4 за баррель. Изначально, предполагалось, что объем отчислений из ФНБ будет ежегодно определяться законом о бюджете. Однако эта норма на данный момент приостановлена — до 2021 года. Вместо нее в 2017 году в бюджетном кодексе появилось другое правило. Согласно ему, из ФНБ нельзя ежегодно тратить больше суммы недополученных доходов от продажи нефти ниже базовой цены. Приостановка этой нормы сейчас и обсуждается.

По словам источника, главным сторонником более масштабных вливаний в экономику стал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Именно он выступает за то, чтобы распечатать ФНБ и потратить больше резервов, чем это возможно по бюджетному правилу.

Представитель Андрея Белоусова порекомендовал адресовать вопросы о возможной отмене ограничений на расходы из ФНБ в пресс-службы правительства и Минфина. «Известия» направили туда запросы.

Другой источник подтвердил обсуждение приостановки работы бюджетного правила. Действительно, сторонником этой меры выступает Андрей Белоусов, однако это не означает, что он поддерживает раздачу денег с вертолета, добавил собеседник «Известий» . Хотя прямая поддержка населения тоже обсуждается.

Белоусов Первый вице-премьер Андрей Белоусов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Складывается ощущение, что в бюджете пока действительно хватает денег. Однако чем дольше длится карантин, тем больше поддержки потребуется экономике . Если ограничения (в мире в целом. — «Известия») растянутся на вторую половину года, что вполне вероятно, то резервы придется распечатать, — заявил источник.

По его словам, технически после приостановки работы бюджетного правила деньгами ФНБ можно будет финансировать дефицит ПФР, который сейчас в значительной степени закрывается трансфертами из бюджета. Этот механизм подтвердил и другой собеседник «Известий». Согласно последним поправкам в закон о бюджете, помощь Пенсионному фонду из федеральной казны на 2020 год запланирована в сумме 3,2 трлн рублей.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал траты из ФНБ на 2020 год в 2 трлн рублей. Ровно такую сумму, по его словам, бюджет недополучит от продажи нефти ниже цены отсечения.

Менять правило

Открытым сторонником массированных расходов из ФНБ выступает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Впрочем, он и раньше регулярно предлагал смягчить бюджетное правило для увеличения инвестиций в экономику.

Ранее Минфин сообщал, что казначейство перечислило в фонд сверхдоходы от продажи нефти, полученные за 2019 год. Объем ФНБ в результате достиг 12,2 трлн рублей . Ликвидная часть фонда за вычетом покупки Сбербанка за 2,1 трлн рублей и уже вложенных в инфраструктуру ресурсов (с 2018 года от этой практики было решено отказаться) составляет около 9 трлн рублей, то есть около 8% от прогнозируемого на 2020 год ВВП.

«Известия» спросили Счетную палату, каким образом можно преодолеть ограничение по тратам из ФНБ. Там напомнили, что недавними поправками в бюджетный кодекс правительство получило возможность оперативно распоряжаться средствами фонда для покрытия дефицита ПФР и федерального бюджета. Однако ограничения на использование этих ресурсов остаются. Чтобы снять их, потребуются более серьезные изменения в бюджетное законодательство, резюмировали в Счетной палате.

палата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отсутствие формальной возможности компенсировать ненефтегазовую компоненту экономического спада приводит к тому, что в России в качестве основной меры бюджетной поддержки используются налоговые стимулы , заявил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

Перед правительством сейчас три задачи: вероятно резкое ускорение роста безработицы после выхода на рынок занятых в теневом секторе, всеобщее падение доходов и экстремально низкие цены на энергоресурсы, считает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Кроме этого, никто не отменял нацпроекты, без которых выполнение задач, поставленных президентом, невозможно.

Когда вводилось бюджетное правило, предполагалось, что стоимость нефти может упасть на $5–10 за баррель от цены отсечения. Нынешняя ситуация — экстраординарная. Фактически, экономика лишилась канала поступления денег. Поэтому нужно замораживать правило, чтобы обеспечить стабильный приток ресурсов.

Бюджетное правило скорее всего придется в любом случае так или иначе адаптировать к сложившейся ситуации, согласились в Центре стратегических разработок. Только внутренний НДС — основной источник неэнергетических поступлений — сократится примерно на 700 млрд рублей, согласно опросу предпринимателей. Однако менять Бюджетный кодекс нужно с осторожностью, учитывая, что цена на нефть довольно долгое время может сохраняться ниже базового уровня.