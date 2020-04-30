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Страны Евросоюза заявили об увеличении числа кибератак

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Фото: Global Look Press/Nicolas Armer/dpa
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Страны ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции зафиксировали многочисленные кибератаки. Об этом говорится в распространенном в четверг, 30 апреля, заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

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«ЕС фиксирует кибернетические угрозы и вредоносную кибернетическую деятельность против государств сообщества и стран-партнеров, направленные в том числе против сектора здравоохранения», — сказал Боррель.

По данным компании Infosecurity a Softline Company, с переходом российских образовательных учреждений на дистанционное обучение кибератаки на них участились в четыре раза. Подобные киберпреступления совершаются с целью кражи персональных данных и контактной информации учащихся с целью их дальнейшего использования, например, в социальной инженерии. Также учебные чаты и конференции подвергаются атакам пранкеров.

Исследования компании Positive Technologies выявили, что злоумышленники в интернет-пространстве чаще всего продают доступы в компании из США, Великобритании, Италии, Германии и Бразилии.

13 марта эксперт по кибербезопасности Александр Урбелис, работающий в нью-йоркской компании Blackstone Law Group, сообщил о хакерской атаке на системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Никаких предположений относительно того, кто стоял за этой атакой, эксперт не выдвинул.

Для минимизации рисков эксперты, опрошенные «Известиями», советуют работодателям заранее проводить инструктаж сотрудников, установить на их компьютеры антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании.

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