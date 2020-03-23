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Хакерские атаки на ВОЗ участились в период коронавируса

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Стало известно о хакерской атаке, произошедшей 13 марта, на системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщило 23 марта агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Попытка взлома оказалось неудачной. Установить личность хакеров пока не удалось, рассказал директор ВОЗ по информационной безопасности Флавио Аджо. Специалист также отметил, что попытки хакерских взломов системы ВОЗ участились с момента вспышки коронавируса нового типа.

«Конкретных цифр нет, но такие попытки несанкционированного доступа в отношении нас <...> возросли более чем вдвое» — сказал он.

Об атаке 13 марта сообщил эксперт по кибербезопасности Александр Урбелис, работающий в нью-йоркской компании Blackstone Law Group. Никаких предположений относительно того, кто стоял за этой атакой эксперт не выдвинул. Однако два других собеседника агентства предположили, что это могла быть хакерская группа под названием DarkHotel, которая занимается вредоносной кибердеятельностью с 2007 года. Отмечается, что мотивы последней попытки взлома также неизвестны.

Количество фишинговых рассылок за последние несколько дней выросло в четыре раза. IT-специалисты прогнозируют двукратный рост утечек данных. Удаленная работа, на которую перешли многие компании в связи со вспышкой нового коронавируса, может поставить под угрозу безопасность информационных систем организаций, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Для минимизации рисков они советуют работодателям заранее проводить инструктаж сотрудников, установить на их компьютеры антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией, а также обновить всё ПО и IT-оборудование, обеспечивающее работу компании.

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