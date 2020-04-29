Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
На трех предприятиях «Роскосмоса» начали шить защитные маски
Общество
Пушков назвал причину выхода Подмосковья на плато по коронавируса
Мир
Вертолет НАТО упал в море вблизи Греции
Общество
Россияне стали экономить на биодобавках для похудения
Политика
В России ответили на угрозы Киева сорвать реализацию «Северного потока - 2»
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений из-за COVID-19

Хакеры усилили атаки на образовательные ресурсы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В течение последнего года хакеры в 2,5 раза увеличили количество DDoS-атак на образовательные ресурсы. Об этом сообщили эксперты «Ростелеком-Солар», с исследованием которых ознакомились «Известия».

Дураки и воры: свои сотрудники стали опаснее хакеров
10 млрд записей пользовательских данных были скомпрометированы за год собственным персоналом компаний

Целью хакеров стали электронные дневники и сайты с проверочными работам, число атак на них выросло на 153%. По мнению специалистов, «нападать» на сайты могли сами ученики.

Полностью или частично вывести из строя интернет-ресурс можно, создавая чрезмерную нагрузку на сетевой канал или систему в целом. Это показывает, насколько доступной стала организация DDoS при относительно слабой защищенности некоторых сайтов, отмечают аналитики.

По данным Qrator Labs, в марте этого года, по сравнению с февралем, количество атак на ресурсы систем образования увеличилось почти в четыре раза. Технический директор компании Артем Гавриченков связал такой рост с активностью школьников.

Они стараются, по его мнению, использовать возможности, чтобы не продолжать образование в онлайн-формате, а инструменты для организации DDoS-атак сейчас доступны даже подрастающему поколению.

Старший исследователь безопасности Avast Мартин Хрон подтверждает, что проблемы с подключением к сети организации или нарушение работы онлайн-сервисов в этот период — болезненные для бизнеса. По мнению эксперта, временное нарушение стабильной связи будет служить средством вымогательства.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 30 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт рассказал об уязвимостях Zoom
Хакеры в разы увеличили число предложений по продаже доступов к серверам компаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020