Хакеры в разы увеличили число предложений по продаже доступов к серверам компаний

За минувший год хакеры почти в 30 раз увеличили число предложений по продаже доступов к серверам крупных мировых компаний. Об этом сообщили аналитики Positive Technologies, с исследованием ознакомились «Известия».

В среднем кибервзломщики хотят за один доступ $5 тыс. Аналитики связывают такой рост в том числе с переходом организаций на удаленную работу. Эксперты делятся прогнозами о массовых атаках на инфраструктуру компаний, в том числе и в России.

Если в I квартале 2020-го в даркнете продавалось 88 доступов к крупным компаниям, то год назад предлагалось всего три. В трети случаев речь идет о компаниях со средним годовым доходом от $23 млрд до $45 млрд, а инфраструктура организаций насчитывает до 6 тыс. компьютеров.

Эксперты в ходе исследования изучили около 190 русскоязычных и англоязычных площадок в даркнете с посещаемостью более 70 млн человек. На нелегальных платформах продают лишь некие «точки входа» во внутреннюю инфраструктуру компаний, пояснил руководитель направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. В большинстве случаев это взломанные учетные данные пользователя или локального администратора.

Полную версию материала читайте в материале «Точки выхода: хакеры всё чаще взламывают IT-системы бизнеса».