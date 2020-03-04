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Ссыльный бунт: перед 8 марта объем вредоносного спама вырос на 20%

В погоне за праздничными акциями люди становятся жертвами фишинга
Фото: Getty Images/Tim Robberts
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Ссыльный бунт: перед 8 марта объем вредоносного спама вырос на 20%
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2020-03-03 18:22:55
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В преддверии 8 марта объем вредоносных рассылок, направляемых мошенниками интернет-пользователям, увеличится на 20%. Такой прогноз содержится в исследовании центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC, с результатами которого ознакомились «Известия». Причем используемые преступниками уловки — например, предложение поучаствовать в распродаже — с каждым годом становятся всё более правдоподобными и реалистичными. Как обезопасить себя, если преступникам всё же удалось завладеть данными, «Известиям» рассказали эксперты.

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Количество вредоносных рассылок увеличивается на 30% в год, говорится в исследовании, предоставленном «Известиям» в центре мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар». Сейчас их счет идет на сотни миллионов — только «Лаборатория Касперского» в 2019-м ежеквартально фиксировала более 100 млн попыток перехода пользователей на мошеннические сайты.

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ссылка
Фото: Depositphotos

Ситуация с фишингом (вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей) осложняется в преддверии праздников, таких как Новый год, 23 февраля и 8 марта. А также — перед стартом распродаж, когда пользователи пребывают в ожидании выгодных акций на покупку различных товаров и услуг.

— Мошенники прицельно бьют по человеческой жадности, что заметно повышает эффективность рассылок. Перед праздниками объем фишинговых атак увеличивается не менее чем на 20%, а накануне крупных распродаж вроде «Черной пятницы» наблюдается их кратный рост. Примерно такую картину мы прогнозируем и в преддверии 8 марта, — рассказал руководитель отдела анализа защищенности «Ростелеком-Солар» Александр Колесов.

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Фишинговые рассылки перед праздниками похожи на привычные письма от известных брендов, магазинов, ресторанов, развлекательных площадок и разнообразных сервисов. Это могут быть сообщения о распродажах и скидках, промоакциях, конкурсах или розыгрышах призов. Обычно они содержат призыв к срочному действию (купить, зарегистрироваться, активировать скидочный купон и т. д.), то есть любыми средствами провоцируют пользователя перейти по ссылке или открыть вложение.

Предпраздничная рыбалка

Мошеннические рассылки в последнее время стали выглядеть очень реалистично, отмечают специалисты. Например, это может быть «письмо» от торгового центра с узнаваемым логотипом. При этом домен почты отправителя и указанного сайта отличаются от оригинального всего одной буквой. В письме пользователя, как правило, ждет предложение поучаствовать в розыгрыше, для чего необходимо перейти по ссылке. Делать этого категорически нельзя.

— Сразу после перехода по ссылке на компьютер может загрузиться вредоносная программа. С ее помощью преступники могут получить контроль над системой, чтобы, например, собрать данные платежных карт, учетных записей в почтовых сервисах и соцсетях и другую чувствительную информацию. Или же компьютер может стать частью преступной бот-сети для совершения дальнейших атак, — подчеркнул Александр Колесов.

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девушка за компьютером
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Если вам пришло письмо с «уникальными предложениями», стоит вспомнить, действительно ли вы подписывались на эту рассылку.

— Даже если магазин известен пользователю, и он сам дал согласие на информационные рассылки, лучше самостоятельно набрать адрес сайта в браузере, а не переходить по ссылке — так попадание на нужный сайт обеспечено, — подчеркнул технический директор Check Point Software Technologies в России и СНГ Никита Дуров.

Как отметили в Solar JSOC, на удочку интернет-мошенников попадаются даже высококвалифицированные топ-менеджеры. Так, в одной компании в ходе эксперимента по имитации фишинговой рассылки от лица профсоюза о розыгрыше турпутевок «сработало» порядка 230 из 700 отправленных писем. Причем сотрудники не только переходили по ссылке и оставляли свои данные на фейковой странице, но и пересылали «заманчивое предложение» коллегам из смежных организаций.

Вернуть данные

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Если пользователь всё же купился на псевдораспродажу, сменить персональные данные до нанесения ущерба он, скорее всего, не успеет, уверены специалисты. Для подстраховки можно поменять «учетку» платформы, с которой был совершен переход по фишинговой ссылке — пароль и логин электронной почты или социальной сети. Можно попытаться успеть спасти деньги, если были введены данные карты. Если человек сразу же осознал, что предоставил доступ к своему счету, нужно срочно связаться с банком и заблокировать любые операции, отметили в группе компаний «Рамакс».

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клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Если был осуществлен переход по вредоносной ссылке, необходимо отключить устройство от интернета, так как большинство вирусных программ получают управление и передают данные через Сеть. Затем следует запустить антивирус, который поможет удалить подозрительные файлы и изменения, появившиеся в результате загрузки и несанкционированного запуска вредоносного приложения, добавил руководитель отдела информационной безопасности Cross Technologies Алексей Даньков. Впрочем, 100% безопасность антивирус не гарантирует.

— Если ПК стал работать медленнее, появились окна рекламного характера, стали возникать ошибки или перезапустился браузер, стоит как можно скорее отключить питание компьютера (во избежание шифрования данных программой-вымогателем) и обратиться к специалистам, — посоветовали эксперты Positive Technologies.

Лучшее, что можно сделать для своей безопасности — подключить везде двухфакторную аутентификацию, уверены в компании Avast. Она требует, чтобы для получения доступа пользователи вместе со своим логином и паролем вводили второй код. Как правило, он отправляется на мобильное устройство. Если вы не делали попыток войти в свою учетную запись, двухфакторная проверка может служить предупреждением, что это пытается сделать кто-то другой.

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