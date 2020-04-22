Эксперт рассказал об уязвимостях Zoom

Приложение для видеоконференций Zoom имеет уязвимости, которые могут повлечь за собой потерю конфиденциальности разговоров. Об этом в среду, 22 апреля, сообщило агентство «Прайм».

По словам директора компании «Интеллектуальный резерв» Павла Мясоедова, в открытый доступ уже попало множество личных и корпоративных сессий с Zoom.

«Даже появилось целое явление под названием Zoom bombing: если пользователь не ставит пароль на конференцию в Zoom, он подвергается опасности нападения хакеров. Они могут в чат отправить какой-то неприличный файл или забить звуковую дорожку», — пояснил Мясоедов.

Эксперт отметил, что при удалении приложения на устройстве остается программа, которая может подключить его к любой конференции без ведома пользователя. Также Мясоедов отметил проблемы Zoom с буферизацией и низкое качество видео. По возможности специалист призвал использовать более качественные и безопасные альтернативы.

Генеральный директор группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила «Федеральному агентству новостей», что западные облачные сервисы, в том числе Zoom, небезопасны, поскольку в них все записывается, а данные хранятся на американских серверах.

14 апреля сообщалось, что саратовским школьникам показали порно во время дистанционного урока. Судя по предоставленным скриншотам с уроков, один из учеников запускал во время занятий демонстрацию своего экрана, на котором воспроизводился соответствующий контент. Данным инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. По словам пресс-секретаря мэрии Саратова Татьяны Плющевой, полиция установит, кто именно включал видео.