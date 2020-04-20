Мобильный интернет-трафик вырос на 10–30% в России во время карантина

Объем мобильного интернет-трафика вырос на 10–30% за время карантина из-за коронавируса в зависимости от региона, потребление голосовых услуг увеличилось в среднем на 20%. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщили «Известиям» представители сотовых операторов.

Операторы отметили, что трафик увеличился прежде всего за счет видеочатов и мессенджеров. В «Мегафоне» отметили, что с 16 по 29 марта число постоянных пользователей сервиса Zoom выросло в 50 раз. Объем видеотрафика через приложение WhatsApp возросло на 80%. Не менее значительный рост трафика зафиксирован и на других платформах с поддержкой видеочатов: Viber (+89%), Facetime (+94%) и Skype (+233%).

Руководитель департамента по внедрению новых технологий «Вымпелкома» Александр Балюк считает, что пользователи сохранят свои привычки даже после окончания эпидемии.

Он также предположил, что видеоконференции и стриминговый сервис вступят в конкуренцию и будут соревноваться в качестве картинки и типах контента. Однако это, по словам эксперта, потребует дополнительной емкости и пропускных способностей как в фиксированной, так и в мобильной сети.

По оценке аналитика «Финама» Леонида Делицына, капитальные затраты мобильных операторов на модернизацию сети в связи с увеличением трафика в 2020 году могут вырасти на 15–20% по сравнению с запланированными и составить дополнительно 30–40 млрд рублей.

На минувшей неделе российские телекоммуникационные компании прокомментировали новость о предстоящем повышении тарифов на сотовую связь.

Полную версию читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Цифровая эволюция: мобильный трафик вырос на 10–30% из-за карантина»